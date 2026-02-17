Giá xăng dầu hôm nay 17.2.2026: Thế giới bật tăng, trong nước thế nào?

Sáng 17.2, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ, đóng phiên giao dịch đầu tuần, dầu Brent tăng 0,9 USD, tương đương 1,33%, lên 68,65 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI tăng 0,86 USD, tương đương 1,37%, lên 63,75 USD/thùng.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại nhiều nước châu Á đã khiến hoạt động giao dịch trên thị trường trầm lắng hơn. Trên thế giới, giá dầu đang được hỗ trợ bởi việc Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu mạnh dầu thô, cùng với những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung bởi căng thẳng Mỹ - Iran...

Dự kiến trong hôm nay (17.2), tại Geneva, Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ hai để bàn về chương trình hạt nhân của Tehran. Trên Reuters, chuyên gia phân tích của Tập đoàn Tài chính SEB nhận định, căng thẳng leo thang với Iran có thể đẩy giá dầu Brent lên mức 80 USD/ thùng; nếu căng thẳng hạ nhiệt, giá có thể quay lại vùng 60 USD/thùng.

Giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ do lo ngại gián đoạn nguồn cung ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, thông tin mới từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) cũng đang góp phần tạo áp lực giảm. Một số nguồn tin nói nhóm này có thể nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4 năm nay, sau 3 tháng tạm ngừng tăng sản lượng. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra trong cuộc họp ngày 1.3 tới đây.

Trong nước, liên quan nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết sẽ vận hành liên tục, ổn định ở mức công suất 125% so với thiết kế trong dịp Tết Nguyên đán, nhằm ổn định nguồn cung xăng dầu ra thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân và doanh nghiệp. Với mức công suất tăng mạnh, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, nhà máy lọc hóa dầu này dự kiến sẽ cung cấp khoảng 30.000m3 xăng dầu ra thị trường mỗi ngày.

Tại kỳ điều hành giá vào chiều mùng 4 (thứ sáu, ngày 20.2) tới, giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm nhẹ. Nếu đúng như dự đoán, giá xăng dầu có thể có tuần giảm giá đầu tiên của Năm mới Bích Ngọ, trước cao điểm đi lại tăng cao sau Tết Nguyên đán của người dân.



