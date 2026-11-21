Sáng 21.11, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu WTI của Mỹ tăng 1,18 USD lên 83,62 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu nhích 2 cent lên 92,59 USD/thùng.

Tuy vậy, tính chung cả tuần, giá dầu thế giới giảm khoảng 4 - 5%. Đây sẽ là tuần giảm giá thứ ba liên tiếp của cả hai loại dầu chuẩn này. Kỳ vọng về tình trạng dư cung ngày càng gia tăng khi lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đã phục hồi về mức xấp xỉ trước khi xung đột xảy ra; dầu xuất khẩu từ Trung Đông lại tiếp tục duy trì mức khá cao hỗ trợ giá dầu giảm.

Các nhà phân tích cho rằng, mức giá dầu hiện tại là hợp lý nếu những rủi ro địa chính trị không quay trở lại, bằng không xung đột leo thang sẽ khiến giá dầu tăng cao trở lại.

Giá xăng dầu trong nước đang ở mức thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực ẢNH: NT

Trong diễn biến khác, ngày 20.11, lực lượng Houthi ở Yemen đã cảnh báo người lao động và người dân sống gần các cảng biển của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ phải sơ tán ngay lập tức, đồng thời yêu cầu các công ty vận tải biển di chuyển tàu khỏi khu vực. Trước đó, hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz và bốc cháy. Theo các nhà phân tích, những cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Iran nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, với tần suất khoảng một vụ mỗi ngày trong tháng 11, khiến giá dầu phải chịu thêm rủi ro tăng phí.

Trên Reuters, các nhà phân tích của Saxo nhận định rằng, những gián đoạn nguồn cung vẫn là một rủi ro, nhưng các mối lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn đang gây sức ép lên giá dầu.

Trong nước, giá xăng dầu vừa có tuần giảm giá thứ 5 liên tiếp, đưa giá các mặt hàng xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít, thấp nhất từ khi mặt hàng xăng sinh học E10 chính thức được pha chế và đưa vào tiêu thụ trên thị trường cả nước.

Diễn biến giá thế giới khiến dự báo giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể giảm tiếp. Nếu đúng như dự đoán và thị trường không có biến động mạnh, xăng dầu trong nước thể có tuần giảm giá thứ 6 liên tiếp.