Sáng 20.11, giá xăng dầu gần như đi ngang, chỉ nhích 3 - 5 cent, dầu Brent đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng ở mức 91,98 USD/thùng; dầu WTI về 83,21 USD/thùng.
Những thông tin về tình trạng gián đoạn hoạt động của các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã giữ đà giảm của giá dầu chững lại, bất chấp dữ liệu thừa cung trước đó. Các nhà phân tích nhận xét, những cuộc tấn công của Iran gia tăng đang gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông, đúng vào thời điểm Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô. Điều này làm giảm lượng dầu đang được vận chuyển trên biển và khiến thị trường dầu mỏ trở nên thắt chặt hơn.
Ngày 19.11, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, tổng lượng nguồn cung dầu và khí đốt từ khu vực vùng Vịnh bị mất đi do xung đột tại Trung Đông hiện đã lên tới 2,8 tỉ thùng dầu và 60 tỉ m3 khí đốt. Theo cơ quan này, nhu cầu dầu thế giới vào năm 2035 có thể thấp hơn 4% so với dự báo theo các định hướng chính sách hiện nay nếu các nước đẩy nhanh điện khí hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển sang các nguồn nhiên liệu thay thế.
Bên cạnh đó, sản lượng dầu thô của Nga có thể tiếp tục sụt giảm khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu của nước này ngày càng gia tăng. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô của những nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10.
Bất chấp những rủi ro địa chính trị, theo Reuters, các dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu dồi dào cùng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạo sức ép lên thị trường. Cả 3 đều đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.
Trong nước, chiều hôm qua (19.11), liên Bộ Công thương - Tài chính đã cho điều chỉnh giảm giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu, mức giảm dao động từ 475 - 1.071 đồng/lít/kg. Đây là kỳ giảm giá xăng dầu lần thứ 5 liên tiếp. Ngày 20.11, sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.576 đồng/lít; xăng E10 RON93 không cao hơn 19.100 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 26.347 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 18.671 đồng/kg.
Tại kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành cũng quyết định cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.
Bình luận (0)