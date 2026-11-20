Sáng 20.11, giá xăng dầu gần như đi ngang, chỉ nhích 3 - 5 cent, dầu Brent đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng ở mức 91,98 USD/thùng; dầu WTI về 83,21 USD/thùng.

Những thông tin về tình trạng gián đoạn hoạt động của các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã giữ đà giảm của giá dầu chững lại, bất chấp dữ liệu thừa cung trước đó. Các nhà phân tích nhận xét, những cuộc tấn công của Iran gia tăng đang gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông, đúng vào thời điểm Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô. Điều này làm giảm lượng dầu đang được vận chuyển trên biển và khiến thị trường dầu mỏ trở nên thắt chặt hơn.

Ngày 19.11, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, tổng lượng nguồn cung dầu và khí đốt từ khu vực vùng Vịnh bị mất đi do xung đột tại Trung Đông hiện đã lên tới 2,8 tỉ thùng dầu và 60 tỉ m3 khí đốt. Theo cơ quan này, nhu cầu dầu thế giới vào năm 2035 có thể thấp hơn 4% so với dự báo theo các định hướng chính sách hiện nay nếu các nước đẩy nhanh điện khí hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển sang các nguồn nhiên liệu thay thế.

Giá xăng E10 giảm về mức thấp nhất từ khi loại nhiên liệu này chính thức được phối trộn và đưa vào sử dụng trên toàn quốc ẢNH: BCT

Bên cạnh đó, sản lượng dầu thô của Nga có thể tiếp tục sụt giảm khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu của nước này ngày càng gia tăng. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô của những nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10.