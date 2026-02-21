Giá xăng dầu hôm nay 21.2.2026: Tăng hơn 5% sau một tuần

Sáng 21.2, giá dầu Brent giao sau nhích 10 cent, tương đương 0,14%, lên 71,76 USD/thùng; dầu WTI lùi 4 cent, đóng cửa ở mức 66,39 USD/thùng.

Do trong tuần có nhiều phiên tăng mạnh, tính chung cả tuần, cả hai loại dầu chuẩn Brent và WTI đều tăng hơn 5%.

Theo Reuters, các nhà phân tích nói thị trường đang chờ đợi diễn biến tiếp theo về tình hình căng thẳng tại Trung Đông trong cuối tuần này, trong khi nhu cầu chốt lời và đóng vị thế trước kỳ nghỉ cuối tuần vẫn khá hạn chế.

Giá xăng giảm nhẹ ngay đầu năm mới Bính Ngọ ẢNH: NHẬT THỊNH

Thị trường dầu thô biến động liên quan những gì xảy ra với Iran do đây là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Hơn nữa, tuyến đường biển vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu cũng qua eo biển thuộc nước này quản lý. Do vậy, bất kỳ xung đột nào xảy ra tại khu vực này đều có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu ra thị trường quốc tế và đẩy giá tăng.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu tăng còn bởi thông tin tồn kho giảm và hoạt động xuất khẩu hạn chế tại một số quốc gia sản xuất, xuất khẩu dầu lớn. Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) mới đây cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 9 triệu thùng, trong bối cảnh công suất lọc dầu và xuất khẩu tăng lên.

Tuy nhiên, hạn chế đà tăng là nguy cơ dư cung nếu OPEC+ tăng sản lượng sau quý đầu năm.

Trong nước, chiều hôm qua (mùng 4 tết, ngày 20.2), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh trái chiều giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, xăng RON95 giảm 146 đồng/lít. Trong khi giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg.

Đây là đợt điều chỉnh giá đầu tiên trong năm Bính Ngọ và là đợt điều chỉnh giá thứ 8 tính từ đầu năm 2026 đến nay.