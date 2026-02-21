Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 21.2.2026: Tăng hơn 5% sau một tuần

Nguyên Nga
Nguyên Nga
21/02/2026 09:21 GMT+7

Thị trường dầu thô đã trải qua một tuần đầy biến động khiến giá cả tuần tăng mạnh. Trong khi đó, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cũng vừa được điều chỉnh theo hướng xăng giảm, dầu tăng.

Sáng 21.2, giá dầu Brent giao sau nhích 10 cent, tương đương 0,14%, lên 71,76 USD/thùng; dầu WTI lùi 4 cent, đóng cửa ở mức 66,39 USD/thùng.

Do trong tuần có nhiều phiên tăng mạnh, tính chung cả tuần, cả hai loại dầu chuẩn Brent và WTI đều tăng hơn 5%.

Theo Reuters, các nhà phân tích nói thị trường đang chờ đợi diễn biến tiếp theo về tình hình căng thẳng tại Trung Đông trong cuối tuần này, trong khi nhu cầu chốt lời và đóng vị thế trước kỳ nghỉ cuối tuần vẫn khá hạn chế.

Giá xăng dầu hôm nay 21.2.2026: Tuần tăng hơn 5% - Ảnh 1.

Giá xăng giảm nhẹ ngay đầu năm mới Bính Ngọ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thị trường dầu thô biến động liên quan những gì xảy ra với Iran do đây là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Hơn nữa, tuyến đường biển vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu cũng qua eo biển thuộc nước này quản lý. Do vậy, bất kỳ xung đột nào xảy ra tại khu vực này đều có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu ra thị trường quốc tế và đẩy giá tăng.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu tăng còn bởi thông tin tồn kho giảm và hoạt động xuất khẩu hạn chế tại một số quốc gia sản xuất, xuất khẩu dầu lớn. Báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) mới đây cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 9 triệu thùng, trong bối cảnh công suất lọc dầu và xuất khẩu tăng lên.

Tuy nhiên, hạn chế đà tăng là nguy cơ dư cung nếu OPEC+ tăng sản lượng sau quý đầu năm.

Trong nước, chiều hôm qua (mùng 4 tết, ngày 20.2), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh trái chiều giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, xăng RON95 giảm 146 đồng/lít. Trong khi giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg.

Đây là đợt điều chỉnh giá đầu tiên trong năm Bính Ngọ và là đợt điều chỉnh giá thứ 8 tính từ đầu năm 2026 đến nay.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 20.2.2026: Khó giảm như dự báo?

Giá xăng dầu hôm nay 20.2.2026: Khó giảm như dự báo?

Giá dầu thế giới tăng tiếp, lên mức cao nhất trong vòng nửa năm qua. Trong nước dự báo giá xăng giảm nhẹ, giá dầu tăng.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước OPEC Mỹ Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận