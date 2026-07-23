Giá xăng dầu hôm nay 23.7.2026: Xăng tăng bao nhiêu đồng một lít?

Sáng 23.7, giá xăng dầu thế giới tiếp đà tăng, dầu Brent tăng 3,06 USD, tương đương 3,36%, lên 94,07 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,49 USD, tương đương 2,95%, lên 86,83 USD/thùng.

Như vậy, đà tăng của giá dầu chưa có dấu hiệu dừng, lên mức cao nhất trong 6 tuần trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, đe dọa các tuyến vận chuyển dầu mỏ.

Căng thẳng hơn khi có những tuyên bố như sẽ ném bom và phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện ở Iran nếu bất kỳ con tàu nào đi qua eo biển Hormuz bị tấn công. Không chỉ tại eo biển Hormuz, các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út đi qua eo biển Bab el-Mandeb (nằm cửa ngõ phía nam biển Đỏ) và lệnh phong tỏa đường biển đối với nước này cũng được tuyên bố ráo riết.

Theo các nhà phân tích, thị trường năng lượng hiện đang phải đối mặt với rủi ro từ cả hai eo biển chiến lược. Eo biển Bab el-Mandeb có nguy cơ trở thành một điểm nóng mới bên cạnh eo biển Hormuz, trong bối cảnh giới giao dịch theo dõi sát lưu lượng tàu thuyền trên biển Đỏ.

Giá xăng dầu trong nước có thể tăng đồng loạt từ chiều nay ẢNH: PHẠM HỮU

Eo biển Bab el-Mandeb trở thành tuyến vận chuyển dầu thô xuất khẩu của Ả Rập Xê Út, khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Để ứng phó, nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á đang tìm cách vận chuyển dầu thô của Ả Rập Xê Út đi qua kênh đào Suez và vòng xuống phía nam châu Phi. Nếu như vậy, sức ép tăng giá dầu ngày càng cao.

Trong khi đó, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô tồn kho của nước này đã tăng 2 triệu thùng, lên mức 411,7 triệu thùng trong tuần trước. Con số này trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters trước đó là sẽ giảm khoảng 1,1 triệu thùng.

Trong nước, chiều nay (23.7) đến kỳ điều hành giá. Dữ liệu cập nhật từ các nhà nhập khẩu cho thấy, giá xăng sinh học trong nước có thể tăng mạnh gần 2.000 đồng/lít, mức tăng đối với dầu diesel cao hơn. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy vậy, một lãnh đạo thương nhân đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, giả sử cơ quan điều hành tiếp tục cho xả Quỹ bình ổn (trích từ ngân sách Nhà nước), các mặt hàng nhiên liệu kỳ này vẫn tăng do giá thế giới tuần qua tăng nhanh và liên tục.