Giá xăng dầu hôm nay 22.7.2026: Trong nước thế nào trước diễn biến tăng của thế giới?

Sáng 22.7, giá xăng dầu giữ đà tăng hơn 2%, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 1,79 USD, lên 91 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,68 USD, lên 84,91 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu đóng cửa ở mức cao nhất trong gần 1,5 tháng qua. Các phân tích cho thấy, đà tăng của giá dầu hiện không hẳn xuất phát từ lo ngại nguồn cung bị sụt giảm ngay lập tức, mà chủ yếu do đánh giá của nhà đầu tư, rằng hoạt động vận chuyển dầu sẽ gặp bất ổn do các tuyến vận tải đường biển đều bị tấn công. Sau Hormuz liên tục bị đe đọa đóng cửa làm giới hạn nguồn nhiên liệu bởi xung đột leo thang, đến lượt tuyến vận tải biển qua biển Đỏ chuyên chở dầu xuất khẩu của Ả Rập Xê Út sang châu Á cũng bị gián đoạn.

Thông tin cho thấy, có 2 tàu chuyển dầu thô của Ả Rập Xê Út sang châu Á đã phải quay đầu trên biển Đỏ trong ngày 21.7 sau những đe dọa từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn. Theo đó, lượng dầu xuất khẩu của nước này bị giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Ngoài ra, theo Reuters, xung đột leo thang, một tàu chở dầu bị trúng đòn tấn công tại eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới giữ đà tăng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông leo thang ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, xung đột giữa Nga và Ukraine cũng ngày càng lan rộng, nhắm vào các tàu chở dầu cũng đang ảnh hưởng đến hoạt động bốc xếp dầu tại cảng xuất khẩu trên Biển Đen từ đầu tuần đến nay.

Dòng chảy của nguồn dầu mỏ bị ảnh hưởng từ nhiều phía, các nước phải sử dụng đến nguồn dầu dự trữ nhiều hơn. Qua một khảo sát của Reuters, các nhà phân tích dự báo, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ trong tuần trước có thể giảm khoảng 500.000 thùng và có thể đây là tuần thứ hai liên tiếp lượng dầu tồn kho của Mỹ giảm.

Trong nước, các dự báo đều cho thấy, giá xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng đồng loạt từ chiều mai theo diễn biến tăng của giá thế giới. Ước tính, mức tăng đối với mặt hàng xăng sinh học từ 1.200 đồng/lít, dầu diesel tăng cao hơn. Các dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 22.7, giá xăng E10 RON95-III phổ biến ở mức 20.550 đồng/lít; dầu diesel 23.329 đồng/lít.