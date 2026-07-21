Giá xăng dầu hôm nay 21.7.2026: Trong nước sắp có đợt tăng?

Sáng 21.7, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,12 USD, lên 89,22 USD/thùng; dầu WTI tăng 74 cent, lên 83,23 USD/thùng. Trong phiên có thời điểm giá dầu Brent bật lên 91,42 USD/thùng và dầu WTI lên mức 85,39 USD/thùng.

Kỳ vọng Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán, song các lo ngại xung quanh những tuyên bố áp đặt phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út khiến đà tăng của giá dầu chưa thể hạ nhiệt. Thông tin lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn tuyên bố sẽ phong tỏa tuyến đường biển của Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó, xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi những cuộc không kích liên tiếp nổ ra. Các nhà phân tích nhận định, dù xung đột chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, nhưng kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ nối lại đàm phán đã giúp thị trường bớt lo ngại về nguy cơ thiếu nguồn cung và đặc biệt hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Giá xăng E10 đang phổ biến ở mức 20.550 đồng/lít ẢNH: NG.NG

Theo các nhà phân tích trên Reuters, nếu không đạt được lệnh ngừng bắn, phần lớn eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và mối đe dọa đối với hoạt động vận tải trên Biển Đỏ gia tăng, khiến giá dầu có thể bật tăng mạnh. Tuy nhiên, lượng dầu thô đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu ngoài khơi hiện ở mức kỷ lục, ước tính khoảng 1,35 tỉ thùng, sẽ có thể hạn chế đà tăng tiếp theo của giá dầu.

Theo Reuters, dữ liệu vệ tinh cùng các nguồn tin trong ngành cho thấy hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu ở vùng biển ngoài eo biển Hormuz đã chậm lại sau hàng loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào các tàu thương mại do lực lượng Iran thực hiện.

Trước diễn biến tăng của giá dầu thế giới, giá xăng dầu thành phẩm cũng tiếp đà tăng theo. Cập nhật dữ liệu giá nhập khẩu cho thấy, xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần này (23.7) có thể tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Mức tăng ước tính trên 1.000 đồng/lít, thậm chí dầu diesel ước tăng trên 1.500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong diễn biến khác, tình trạng chiết khấu thấp 50 đồng/lít vẫn kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu gặp không ít khó khăn.