Bên cạnh đó, khả năng lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành phong tỏa tuyến đường vận chuyển dầu mỏ trên Biển Đỏ theo yêu cầu của Iran cũng làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Nếu cả eo biển Hormuz và tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cùng lúc bị gián đoạn, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ chịu sức ép rất lớn.

Trong nước, sau đợt điều chỉnh tăng giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu chiều 16.7 vừa qua của liên Bộ Công thương - Tài chính, tại các thị trường vùng 1, giá xăng E10 RON 95-III hiện ở mức 20.550 đồng/lít; dầu diesel 23.329 đồng/lít. Đây vẫn là mức giá nhiên liệu thấp nhất so với nhiều nước trong khu vực.

Trước diễn biến tăng của giá thế giới, dự báo xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần tới có thể giữ đà tăng tiếp. Trong đó, mức tăng của giá dầu diesel vẫn được dự báo sẽ cao hơn so với mức tăng của giá xăng sinh học.