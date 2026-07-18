Sáng 18.7, giá xăng dầu thế giới tăng gần 5%. Đóng phiên cuối cùng của tuần, giá dầu Brent tăng 3,87 USD/thùng, tương đương 4,59%, lên 88,1 USD/thùng; dầu WTI tăng 3,54 USD/thùng, tương đương 4,48%, lên 82,49 USD/thùng.

Đây đều là mức cao nhất của hai mặt hàng dầu chuẩn này kể từ giữa tháng 6 đến nay.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải hàng hải tại Trung Đông, đẩy giá dầu tăng đáng lo ngại. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent đã tăng khoảng 16%, đánh dấu tuần tăng thứ 3 liên tiếp, trong khi dầu WTI cũng tăng khoảng 16%, ghi nhận tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

Giá dầu tăng phiên cuối cùng của tuần, đẩy giá cả tuần tăng gần 16% ẢNH: REUTERS

Theo các nhà phân tích, điều đáng lo lắng là nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông. Trong ngày 17.7, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu tại Iran, trong khi nước này đáp trả bằng các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Kuwait và tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có cuộc tấn công căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Syria.

Trên Reuters, một chuyên gia năng lượng bày tỏ lo ngại rằng nếu các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tiếp tục gia tăng, nhiều chủ tàu có thể từ chối hoạt động tại khu vực vịnh Ba Tư, khiến nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế bị ảnh hưởng và giá dầu tiếp tục đi lên.