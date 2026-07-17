Giá xăng dầu hôm nay 17.7.2026: Sau tăng, xăng E10 vẫn giữ dưới ngưỡng 21.000 đồng/lít

Sáng 17.7, giá xăng dầu quay đầu lùi nhẹ, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng, giá dầu Brent giảm 72 cent, tương đương 0,9%, xuống 84,23 USD/thùng; dầu WTI giảm 65 cent, tương đương 0,8%, về 78,95 USD/thùng.

Đợt giảm giá này chủ yếu là hoạt động chốt lời sau khi dầu Brent và WTI đều lập mức cao nhất kể từ giữa tháng 6. Trước đó, tâm lý lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông đã khiến nhiều nhà đầu tư mạnh tay mua vào, đẩy giá dầu tăng liên tiếp.

Ngoài ra, một trong những yếu tố chính tiếp tục chi phối thị trường là diễn biến xung đột giữa Mỹ và Iran. Thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày đã đổ vỡ, khiến nguy cơ gián đoạn các hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz càng cao. Đây là tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch toàn cầu mỗi ngày.



Giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh tăng đồng loạt ẢNH: Đ.N.T

Theo Reuters, Iran đã yêu cầu lực lượng Houthi tại Yemen sẵn sàng phong tỏa tuyến hàng hải trên Biển Đỏ nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược của Iran.

Chuyên gia phân tích thị trường năng lượng nhận định, nếu cùng lúc xảy ra gián đoạn tại eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb - cửa ngõ kết nối Biển Đỏ với vịnh Aden - thị trường năng lượng toàn cầu sẽ phải đối mặt với cú sốc nguồn cung nghiêm trọng hơn. Ngoài 20% lượng nhiên liệu qua tuyến eo biển Hormuz mỗi ngày, dữ liệu tháng 6 cho thấy, trung bình khoảng 7,4 triệu thùng dầu (tương đương khoảng 7% sản lượng dầu toàn cầu) cũng được vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb mỗi ngày.

Trong nước, chiều hôm qua (16.7), theo điều chỉnh của liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Trong đó, giá xăng E10 RON95-III tăng 550 đồng lên 20.550 đồng/lít, giá dầu diesel tăng gần 1.600 đồng, lên 23.329 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không thực hiện trích lập nhưng trích chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho mặt hàng dầu diesel 1.500 đồng/lít; dầu mazut 500 đồng/kg; xăng sinh học không được chi/trích sử dụng Quỹ bình ổn.



