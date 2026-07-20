Giá xăng dầu hôm nay 20.7.2026: Giữ đà tăng

Sáng 20.7, giá xăng dầu tăng, ghi nhận lúc 8 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều tăng gần 3 %. Theo đó, dầu WTI của Mỹ giao dịch sát ngưỡng 84 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu vọt lên 90,37 USD/thùng.

Kết phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới cũng đã tăng gần 5%, lên mức cao nhất trong hơn một tháng, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Tính cả tuần trước, giá dầu đã tăng khoảng 16%.

Theo các phân tích, diễn biến trên thị trường dầu mỏ phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông. Điều đáng lo ngại là số tàu đi qua eo biển Hormuz ngày càng giảm. Thông tin cho thấy, trong ngày chủ nhật (19.7), chỉ có 4 tàu đi qua eo biển Hormuz, bằng một nửa so với 8 tàu của ngày trước đó. Tàu chở dầu mỏ qua vùng này giảm từ ngày 17.7, đáng chú ý, không có tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nào được ghi nhận đi qua eo biển Hormuz kể từ ngày 16.7.

Giá dầu thế giới giữ đà tăng mạnh khi xung đột Mỹ - Iran leo thang mới ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Iraq, Kuwait và Iran đã tăng khoảng 16% so với mức bình quân của cả tháng 6. Trong đó, khoảng 75% thùng dầu thô và khí ngưng tụ tự nhiên xuất khẩu mỗi ngày của Ả Rập Xê Út được vận chuyển qua cảng Yanbu nằm bên bờ biển Đỏ. Các nhà phân tích cho rằng trường hợp xấu nhất, nếu cả eo biển Hormuz và tuyến hàng hải trên biển Đỏ cùng lúc bị gián đoạn, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ chịu sức ép rất lớn.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cho thấy, giá xăng dầu trong nước tuần này có thể tăng trên 1.000 đồng/lít, thậm chí giá dầu có thể tăng mức cao hơn. Ước tính này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu có thể thêm tuần tăng thứ 2 liên tiếp theo xu hướng tăng của thế giới.