Giá xăng dầu hôm nay 24.11.2025: Trong nước sẽ tiếp đà giảm giá

Nguyên Nga
Nguyên Nga
24/11/2025 08:24 GMT+7

Giá dầu thô thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày đầu tuần. Các dữ liệu cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể giảm đồng loạt trong tuần này.

Sáng 24.11, giá xăng dầu giữ đà giảm, mức giảm trên dưới 0.5%. Ghi nhận lúc 7 giờ 15 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ Mỹ giao dịch ngưỡng 57,75 USD/thùng; giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 61.66 USD/thùng.

Sau khi giảm khoảng 3% trong tuần qua, đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn 1 tháng, giá dầu thế giới sáng nay giữ đà giảm trong bối cảnh thị trường "ngóng" thông tin về đàm phán hòa bình cho Ukraine.

Triển vọng xung đột Nga - Ukraine hạ nhiệt có thể tạo điều kiện để nguồn cung dầu của Nga quay trở lại thị trường toàn cầu mạnh mẽ hơn. Điều này làm gia tăng về tình trạng dư cung, hỗ trợ giá dầu giảm tiếp.

Giá xăng dầu hôm nay 24.11.2025: Trong nước sẽ tiếp đà giảm giá- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước đang ở mức từ 20.000 - 21.000 đồng/lít

ẢNH: TN

Bên cạnh đó, báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu đang tăng mạnh dự báo thêm khoảng 3,1 triệu thùng một ngày trong năm nay.

Trong khi đó, dự báo về giá dầu, mới đây, Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng xu hướng gia tăng sản lượng dầu trên thế giới đang diễn ra, đẩy nguy cơ dư cung cao trong năm 2026. Nguồn cung được ước đoán sẽ tăng thêm khoảng 2 triệu thùng một ngày do OPEC+ nới lỏng các chính sách cắt giảm sản lượng. Theo đó, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu trong năm sau có thể sẽ giảm về mức khoảng 56 USD/thùng và dầu WTI giảm về khoảng 52 USD/thùng vào năm 2026.

Trước diễn biến giá thế giới, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này được dự báo giảm đồng loạt. Tuy vậy, mức giảm cao nhất ước tính đến sáng nay (24.11) khoảng 800 đồng/lít.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã có 44 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá xăng dầu hôm nay 22.11.2025: Giảm mạnh, xăng trong nước tuần tới thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 22.11.2025: Giảm mạnh, xăng trong nước tuần tới thế nào?

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, kéo giá cả tuần này giảm hơn 3%. Diễn biến cho thấy giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể giữ đà giảm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
