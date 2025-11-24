Giá xăng dầu hôm nay 24.11.2025: Trong nước sẽ tiếp đà giảm giá

Sáng 24.11, giá xăng dầu giữ đà giảm, mức giảm trên dưới 0.5%. Ghi nhận lúc 7 giờ 15 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ Mỹ giao dịch ngưỡng 57,75 USD/thùng; giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 61.66 USD/thùng.

Sau khi giảm khoảng 3% trong tuần qua, đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn 1 tháng, giá dầu thế giới sáng nay giữ đà giảm trong bối cảnh thị trường "ngóng" thông tin về đàm phán hòa bình cho Ukraine.

Triển vọng xung đột Nga - Ukraine hạ nhiệt có thể tạo điều kiện để nguồn cung dầu của Nga quay trở lại thị trường toàn cầu mạnh mẽ hơn. Điều này làm gia tăng về tình trạng dư cung, hỗ trợ giá dầu giảm tiếp.

Giá xăng trong nước đang ở mức từ 20.000 - 21.000 đồng/lít ẢNH: TN

Bên cạnh đó, báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu đang tăng mạnh dự báo thêm khoảng 3,1 triệu thùng một ngày trong năm nay.

Trong khi đó, dự báo về giá dầu, mới đây, Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng xu hướng gia tăng sản lượng dầu trên thế giới đang diễn ra, đẩy nguy cơ dư cung cao trong năm 2026. Nguồn cung được ước đoán sẽ tăng thêm khoảng 2 triệu thùng một ngày do OPEC+ nới lỏng các chính sách cắt giảm sản lượng. Theo đó, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu trong năm sau có thể sẽ giảm về mức khoảng 56 USD/thùng và dầu WTI giảm về khoảng 52 USD/thùng vào năm 2026.

Trước diễn biến giá thế giới, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này được dự báo giảm đồng loạt. Tuy vậy, mức giảm cao nhất ước tính đến sáng nay (24.11) khoảng 800 đồng/lít.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã có 44 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.