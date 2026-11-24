Sáng 24.11, giá xăng dầu giảm mạnh, đóng phiên giao dịch đầu tuần, dầu Brent giảm 3,2 USD/thùng, tương đương 3,46%, xuống 89,37 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 3,24 USD/thùng, tương đương 3,88%, xuống 80,17 USD/thùng.



Áp lực giảm giá xuất hiện sau khi Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC) ngày 23.11 thông báo đường ống dẫn dầu Sharara đã hoạt động trở lại. Dầu thô bắt đầu được bơm vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya, góp phần giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Bên cạnh đó, JPMorgan dự báo giá dầu kỳ hạn có thể giảm về vùng 70 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027 do nguy cơ dư cung. Sản lượng dầu tại Trung Đông, ngoại trừ Iran, cùng nguồn cung từ châu Mỹ, chủ yếu là Mỹ, được dự báo tăng trong năm tới.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần ẢNH: REUTERS

Về kế hoạch điều tiết nguồn cung, liên minh OPEC+ dự kiến tổ chức cuộc họp vào ngày 29.11 để quyết định sản lượng dầu trong năm 2027. Tại Mỹ, lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm lọc dầu được dự báo tăng khoảng 900.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 20.11.

Như vậy, thị trường dầu thế giới đang chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung gia tăng và nguy cơ dư cung trong thời gian tới. Tuy nhiên, những diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, vẫn là yếu tố có thể khiến giá dầu biến động khó lường.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 24.11 tiếp tục áp dụng mức giá được điều chỉnh tại kỳ điều hành gần nhất của liên Bộ Công thương - Tài chính. Diễn biến giảm mạnh của giá dầu thế giới là yếu tố đáng chú ý đối với kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo.

Cập nhật dữ liệu giá thành phẩm đến sáng nay (24.11), dự báo xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần nay (26.11) có thể giảm mạnh, mức giảm trên 1.000 đồng/lít. Tuy nhiên, mức điều chỉnh cụ thể còn phụ thuộc vào giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế trong vài phiên tới, biến động tỷ giá và việc sử dụng các công cụ điều hành giá.