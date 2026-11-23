Sáng 23.11, giá xăng dầu giảm nhẹ, ghi nhận lúc 8 giờ (Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ lùi 13 cent về 83,28 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 31 cent về 92,26 USD/thùng.

Tuần trước, cả 2 loại dầu chuẩn này đã giảm khoảng 4 - 5% do kỳ vọng về dư cung và xu hướng giảm giá có thể tiếp tục duy trì trong tuần này. Đến nay, dầu thô thế giới đã có 3 tuần giảm giá liên tục.

Theo Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý cuối năm nay, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nhu cầu dầu toàn cầu. Nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đã tăng lên 105,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10. Trong quý cuối năm, IEA đã nâng dự báo nguồn cung thêm 3,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước, đồng thời hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2027 thêm 80.000 thùng/ngày, xuống còn 104,3 triệu thùng/ngày.

Nguồn dầu của OPEC đã tăng khoảng 2 triệu thùng/ngày trong tháng 10 vừa qua ẢNH: REUTERS

Như vậy, cung sẽ vượt nhu cầu 1,7 triệu thùng/ngày trong quý 4/2026, đảo chiều so với dự báo thiếu hụt 1,8 triệu thùng/ngày trước đó.

Bên cạnh đó, EIA ước tính sản lượng dầu thô bị gián đoạn tại khu vực Vùng Vịnh đã giảm xuống còn 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 10, so với 4,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và mức đỉnh 10,9 triệu thùng/ngày hồi tháng 5. Trong khi đó, OPEC cho biết sản lượng dầu thô của liên minh OPEC+ đã tăng khoảng 2 triệu thùng/ngày trong tháng 10, chủ yếu nhờ Ả Rập Xê Út và Iraq.

Tuy vậy, các nhà phân tích tại Standard Chartered cảnh báo sản lượng dầu tăng tại khu vực Vùng Vịnh chưa đồng nghĩa với việc lượng dầu cung ứng đến tay người mua cũng tăng lên.

Trong nước, cập nhật dữ liệu giá thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cho thấy, tuần này, xăng dầu trong nước có thể thêm tuần giảm giá. Mức giảm cập nhật đến sáng nay chưa tính Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính từ 500 - 1.500 đồng/lít/kg.

Nếu đúng như dự đoán, giá xăng dầu trong nước có tuần giảm thứ 6 liên tiếp.



