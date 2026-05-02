Sáng 2.5, giá xăng dầu đồng loạt giảm, kết thúc phiên lúc rạng sáng, dầu WTI mất 3,13 USD/thùng, tương đương 2,98%, về mức 101,94 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu Brent giảm 2,23 USD/thùng, tương đương 2,02%, về 108,17 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu trong tuần qua đã tăng khoảng 3% và có thời điểm chạm mốc 126 USD/thùng - mức cao nhất trong hơn 4 năm qua.

Các nhà phân tích đánh giá, việc Iran đề nghị nối đàm phán là động thái có thể giúp phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Iran. Tuy vậy, kỳ vọng thị trường năng lượng bình ổn trong lúc này khá mong manh.

Giá xăng trong nước đang ở mức thấp so với giá nhiều nước trong khu vực

Thị trường năng lượng toàn cầu đã liên tục đối mặt với sức ép tăng giá kể từ cuối tháng 2, khi Mỹ - Israel mở các cuộc tấn công vào Iran. Xung đột tăng cao, đã dẫn đến việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, khiến ít nhất 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn thế giới qua khu vực này bị ảnh hưởng. Song ảnh hưởng dây chuyền thì không thể dừng ở con số 20%, các nhà phân tích nói điều đáng lo ngại nhất là khi các nước Trung Đông không xuất khẩu được dầu, buộc phải đóng cửa ngừng khai thác tại nhiều mỏ. Nếu đàm phán ngừng bắn có kết quả, eo biển Hormuz trở lại bình thường thì mất nhiều thời gian thị trường dầu mới khôi phục trở lại như trước tháng 3.

Trong nước, do giá thế giới tăng trong tuần này, giá xăng dầu thành phẩm cũng tăng nhẹ. Cập nhật dữ liệu đến sáng nay (2.5), các thương nhân đầu mối xăng dầu ước tính, giá xăng tuần tới có thể tăng nhẹ, giá dầu diesel giảm nhẹ. Mức biến động tăng/giảm dưới 500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.








