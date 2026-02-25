Theo Reuters, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày mai 26.2. Đà giảm giá có thể được duy trì với điều kiện không xảy ra leo thang căng thẳng ở Trung Đông, có thể gây gián đoạn nguồn cung. Thị trường dầu vẫn phụ thuộc vào những đàm phán này.

Trong khi đó, Mỹ bắt đầu thu thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời mới ở mức 10% và đang xem xét nâng mức này lên 15%. Điều này khiến lo ngại rủi ro thương mại trên toàn cầu tăng, đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu.

Giá xăng dầu có thể tăng đồng loạt từ chiều mai (26.2) ẢNH: Đ.N.T

Về nguồn cung, thông tin cho thấy, các nhà giao dịch và mua dầu Venezuela đã thuê những tàu chở dầu cỡ lớn để xuất khẩu dầu từ quốc gia Nam Mỹ này từ khi thỏa thuận cung ứng giữa Venezuela và Mỹ đạt thỏa thuận. Động thái này sẽ giúp đẩy nhanh hoạt động vận chuyển dầu từ tháng sau tăng, đặc biệt sang Ấn Độ.

Trong nước, chiều mai (26.2), theo lịch trình, liên Bộ Tài chính - Công thương sẽ cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cập nhật đến sáng nay (25.2), ước tính giá xăng dầu kỳ này sẽ được điều chỉnh tăng đồng loạt. Theo đó, dự báo giá xăng tăng khoảng 730 - 820 đồng/lít; giá dầu tăng 660 - 760 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tuần trước, ngày 20.2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), liên bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh tăng giảm trái chiều đối với giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng đồng loạt giảm nhẹ, mức giảm gần 200 đồng/lít; giá dầu tăng nhẹ, dao động từ 63 - 293 đồng/lít/kg.

Tuần này, nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu có kỳ tăng giá đầu tiên sau Tết Nguyên đán.