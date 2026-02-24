Sáng 24.2, giá xăng dầu lùi nhẹ, dầu Brent giảm 27 cent/thùng, tương đương 0,38%, về 71,49 USD/thùng; dầu WTI giảm 17 cent/thùng, tương đương 0,26%, xuống 66,31 USD/thùng.



Tuy vậy, cả 2 loại dầu chuẩn vẫn đang neo mức cao sau tuần tăng hơn 5%. Tác động đến thị trường dầu hôm nay, theo các phân tích, liên quan đến vòng đàm phán về hạt nhân lần thứ 3 giữa Mỹ và Iran. Iran cho biết sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ về chương trình hạt nhân trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt và công nhận quyền làm giàu uranium của nước này, trong nỗ lực tránh nguy cơ xảy ra xung đột với Washington.

Giá dầu thế giới neo cao, kéo giá xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh tại kỳ điều chỉnh giá tuần này ẢNH: REUTERS

Như vậy, nguy cơ về một cuộc tấn công gây lo ngại gián đoạn về nguồn cung dầu có thể được hạ nhiệt. Trước đó, lo ngại về khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu Brent tăng hơn 5% trong tuần trước, lên mức cao nhất kể từ tháng 7.2025.