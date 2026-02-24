Bên cạnh đó, việc Tòa án Tối cao Mỹ vừa bác bỏ các mức thuế nhập khẩu mới do Tổng thống Donald Trump áp đặt với các quốc gia khác, làm dấy lên sự bất ổn trong giới đầu tư và doanh nghiệp. Trên Reuters, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho, cho hay sự bất ổn về thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã khiến thị trường chứng khoán suy yếu và thị trường dầu mỏ cũng đi theo xu hướng đó. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết vào cuối tuần trước rằng, ông sẽ nâng mức thuế tạm thời từ 10% lên 15% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ tất cả các quốc gia.

Trong nước, ngày thứ năm (26.2) tới là kỳ điều hành giá xăng dầu tuần thứ 2 sau Tết Nguyên đán. Dự báo, giá các mặt hàng nhiên liệu trong nước sẽ tăng đồng loạt. Mức tăng ước tính dao động từ 750 - 850 đồng/lít/kg, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. 

Nếu đúng như dự đoán, giá xăng dầu có lần tăng mạnh đầu tiên sau Tết Nguyên đán.