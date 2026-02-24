Sáng 24.2, giá xăng dầu lùi nhẹ, dầu Brent giảm 27 cent/thùng, tương đương 0,38%, về 71,49 USD/thùng; dầu WTI giảm 17 cent/thùng, tương đương 0,26%, xuống 66,31 USD/thùng.
Tuy vậy, cả 2 loại dầu chuẩn vẫn đang neo mức cao sau tuần tăng hơn 5%. Tác động đến thị trường dầu hôm nay, theo các phân tích, liên quan đến vòng đàm phán về hạt nhân lần thứ 3 giữa Mỹ và Iran. Iran cho biết sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ về chương trình hạt nhân trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt và công nhận quyền làm giàu uranium của nước này, trong nỗ lực tránh nguy cơ xảy ra xung đột với Washington.
Như vậy, nguy cơ về một cuộc tấn công gây lo ngại gián đoạn về nguồn cung dầu có thể được hạ nhiệt. Trước đó, lo ngại về khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu Brent tăng hơn 5% trong tuần trước, lên mức cao nhất kể từ tháng 7.2025.
Bên cạnh đó, việc Tòa án Tối cao Mỹ vừa bác bỏ các mức thuế nhập khẩu mới do Tổng thống Donald Trump áp đặt với các quốc gia khác, làm dấy lên sự bất ổn trong giới đầu tư và doanh nghiệp. Trên Reuters, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho, cho hay sự bất ổn về thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã khiến thị trường chứng khoán suy yếu và thị trường dầu mỏ cũng đi theo xu hướng đó. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết vào cuối tuần trước rằng, ông sẽ nâng mức thuế tạm thời từ 10% lên 15% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ tất cả các quốc gia.
Trong nước, ngày thứ năm (26.2) tới là kỳ điều hành giá xăng dầu tuần thứ 2 sau Tết Nguyên đán. Dự báo, giá các mặt hàng nhiên liệu trong nước sẽ tăng đồng loạt. Mức tăng ước tính dao động từ 750 - 850 đồng/lít/kg, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Nếu đúng như dự đoán, giá xăng dầu có lần tăng mạnh đầu tiên sau Tết Nguyên đán.
