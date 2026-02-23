Trong nước, hôm nay (23.2, mùng 7 Tết Nguyên đán) là ngày làm việc đầu năm mới Bính Ngọ, dữ liệu cập nhật từ giá tham khảo trên thị trường châu Á cho thấy, giá xăng dầu nhập khẩu đang cao hơn giá bán trong nước khoảng 800 đồng/lít. Dự báo, giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành tuần này (26.2) có thể tăng đồng loạt trở lại.

Sáng 23.2, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 23.2.2026: Xăng trong nước sẽ tăng mạnh trở lại? - Ảnh 2.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

 