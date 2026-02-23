Sáng 23.2, giá xăng dầu lùi nhẹ khoảng 1%, ghi nhận lúc 7 giờ 34 phút (theo giờ Việt Nam), dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 70,65 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 65,78 USD/thùng.

Tuy vậy, các phân tích cho rằng, giá dầu thế giới có xu hướng tăng trong bối cảnh tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh. Tuần trước, thị trường giao dịch trong tâm thế khá thận trọng, chờ diễn biến mới trong quan hệ Mỹ - Iran. Song tại phiên cuối tuần qua, lực mua vào tăng mạnh đã giúp dầu lấy lại đà tăng đẩy giá dầu tuần qua lên hơn 5%.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu tăng còn từ dữ liệu tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh. Theo báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) tuần qua, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tới 9 triệu thùng trong bối cảnh công suất lọc dầu và hoạt động xuất khẩu tăng mạnh. Các yếu tố này đang hỗ trợ đà tăng của giá dầu.

Giá xăng trong nước có thể tăng trở lại trong tuần này ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy nhiên, kìm hãm đà tăng là nguy cơ dư cung nếu OPEC+ nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4 tới. Các nhà phân tích của JP Morgan nhận định rằng, tình trạng dư cung đã rõ rệt trong nửa cuối năm 2025 và có khả năng còn kéo dài trong thời gian tới.