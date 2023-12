Giá xăng dầu hôm nay 27.12.2023: Bật tăng trước ngày điều chỉnh giá trong nước

Ngày 27.12, giá xăng dầu bật tăng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2 USD, tương đương 2,5%, lên mức 81,07 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,01 USD, tương đương 2,7%, lên 75,57 USD/thùng.

Sự phục hồi của giá dầu trong bối cảnh bạo lực ở Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhất vào tàu container ở Biển Đỏ. Bên cạnh đó, các giao dịch còn thưa thớt do một số thị trường vẫn đóng cửa nghỉ lễ. Trên Reuters, ông John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC, cho biết căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có thể gây ra lo ngại về an ninh vận chuyển dầu và các hàng hóa khác. Tuy vậy, các nhà quan sát cho rằng, nguồn cung thực tế cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ tại kỳ điều hành tới Đ.N.T

Trong một diễn biến khác, các công ty vận tải biển đã ngừng hoạt động thương mại qua Biển Đỏ và áp dụng phụ phí cho việc định tuyến lại tàu. Khoảng 12% giao dịch thương mại toàn cầu đi qua Biển Đỏ nối với kênh đào Suez. Một chuyên gia kinh tế nhận xét trên Reuters rằng, giá cả tăng và rủi ro cũng tăng khi các tàu bè phải tránh Biển Đỏ bằng cách đi vòng qua châu Phi, và "đây có thể là một khởi đầu không mấy tốt đẹp cho năm 2024".

Một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ dự kiến sẽ giảm khoảng 2,6 triệu thùng trong tuần trước, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất và xăng có thể tăng.

Trong nước, trước biến động giá xăng dầu thế giới trong vài ngày qua, một số dự báo cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh chiều mai (28.12) có thể biến động trái chiều. Theo đó, giá xăng sẽ giảm nhẹ và giá dầu tăng nhẹ. Mức tăng/giảm dao động từ 100 - 250 đồng/lít.

Ngày 27.12, bảng giá bán lẻ xăng dầu theo niêm yết của Petrolimex tại thị trường vùng 2 như sau: Xăng RON 95-V 23.150 đồng/lít, xăng RON 95-III 22.580 đồng/lít, xăng E5 RON92 21.610 đồng/lít, dầu diesel 19.910 - 20.910 đồng/lít, dầu hỏa 20.890 đồng/lít và dầu mazut 15.560 - 20.890 đồng/kg. Giá bán lẻ tại vùng 1 thấp hơn vùng 2 khoảng 400 - 600 đồng/lít.