Sáng 27.2, giá xăng dầu giữ đà giảm khoảng 5%. Ghi nhận lúc 7 giờ 40 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ lùi 4,9 USD, tương đương 5,5%, về 84,4 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 4,34 USD, tương đương 4,73%, về 87,34 USD/thùng

Trong phiên cuối tuần giá dầu cũng mất khoảng 3%, tuy vậy tuần qua 2 loại dầu chuẩn đã tăng 8 - 10%.

Các phân tích cho thấy, giá dầu giữ đà lao dốc sau khi có thông tin Trung Quốc thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ngày 26.7, phía Iran cũng thông báo ngừng các đòn tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu ở Trung Đông, sau khi Mỹ không tấn công nước này trong hai đêm liên tiếp.

Giá xăng dầu trong nước vừa có 2 đợt tăng giá trong hơn 2 tuần qua ẢNH: Đ.N.T

Trước đó, theo Reuters, Iran đã yêu cầu lực lượng Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Đây là tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng thứ hai thế giới, chỉ sau eo biển Hormuz.

Các chuyên gia nhận định, nếu lực lượng Houthi thành công trong việc phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb, một đợt tăng giá dầu mới sẽ xuất hiện, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu, gia tăng áp lực lên kinh tế toàn cầu.

Trong thực tế, giá dầu đã có lúc vọt lên 102 USD/thùng trong tuần qua và các chuyên gia thị trường cũng đã cảnh báo có thể quay trở lại vùng 115-120 USD/thùng nếu dòng chảy nhiên liệu qua biển Đỏ bị gián đoạn song song với việc qua lại khó khăn tại vùng eo biển Hormuz.

Diễn biến giá thế giới khiến dự báo giá trong nước có thể tăng tiếp trong tuần này. Tuy vậy, mức điều chỉnh còn phụ thuộc nhiều vào kết quả các phiên giao dịch đầu tuần. Ngày 27.7, giá dầu diesel tại thị trường vùng 1 có giá từ 25.760 - 27.860 đồng/lít; giá xăng E10 từ 21.430 - 22.830 đồng/lít.