Giá xăng dầu hôm nay 25.7.2026: Quay đầu giảm sâu

Sáng 25.7, giá xăng dầu quay đầu giảm mạnh, chốt phiên cuối cùng của tuần, dầu Brent giảm 3,91 USD, tương đương 3,88%, về mức 96,78 USD/thùng, sau khi đã đóng cửa trên ngưỡng 100 USD/thùng trong phiên trước đó; dầu WTI giảm 2,88 USD, tương đương 8,27%, về mức 89,31 USD/thùng.

Tuy vậy, tính chung cả tuần, cả 2 hợp đồng dầu chuẩn này đều tăng mạnh, mức tăng khoảng 8 - 10%.

Một số nguồn tin cho thấy, Trung Quốc đã khởi xướng nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vốn đang bị đình trệ đã hỗ trợ giá dầu giảm mạnh trong phiên cuối tuần.

Trong tuần, giá dầu Brent và WTI đều tăng mạnh khi Mỹ và Iran liên tục phóng tên lửa tấn công lẫn nhau, theo đó, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz cũng giảm mạnh, thậm chí ảnh hưởng luôn hoạt động vận tải trên Biển Đỏ.

Giá dầu thế giới tăng khoảng 8 - 10% trong tuần này ẢNH: REUTERS

Các nhà phân tích đánh giá không thể tin rằng căng thẳng sẽ chỉ tiếp tục leo thang mà không có lối thoát. Thông tin về việc nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu hạ nhiệt phần nào. Tuy vậy, nhìn chung, nguồn cung vẫn khá eo hẹp và các nhà phân tích dự báo giá có thể thay đổi rất nhanh nên chưa thể lạc quan hoàn toàn.

Theo Reuters, dữ liệu sơ bộ của hệ thống dữ liệu và phân tích thương mại toàn cầu Kpler cho thấy số lượt tàu đi qua eo biển Hormuz duy trì ở mức 3 chuyến/ngày trong 3 ngày liên tiếp (từ ngày 22 đến 24.7). Ngoài ra, có thêm 2 tàu, trong đó có siêu tàu chở dầu rỗng Noble, đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển này trong thứ năm. Tại eo biển Bab el-Mandeb, dữ liệu này cũng thống kê số lượt tàu chở hàng hóa đạt 32 chuyến trong ngày 23.7, tăng từ 26 chuyến của ngày trước đó.

Chuyên gia phân tích thị trường nói trên Reuters, rằng khi các vùng biển trọng yếu, tàu thuyền vẫn tiếp tục lưu thông thì chưa thể coi đây là một cuộc phong tỏa hoàn toàn như nhiều người từng lo ngại.

Các nhà phân tích của JPMorgan cho biết, mỗi tháng nguồn cung dầu bị gián đoạn sẽ làm giá dầu Brent tăng thêm khoảng 7 - 8 USD/thùng. Nếu tình trạng này kéo dài 3 tháng, giá dầu Brent bình quân hàng tháng có thể tăng lên khoảng 114 USD/thùng.

Trong nước, giá xăng dầu đã có 2 tuần tăng liên tiếp, dù vẫn chi sử dụng Quỹ bình ổn giá được tạm ứng từ ngân sách Nhà nước. Ngày 25.7, giá bán lẻ xăng dầu do Petrolimex công bố phổ biến tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Bảng giá xăng dầu phổ biến trên thị trường của Petrolimex ngày 25.7 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH



