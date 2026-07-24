Giá xăng dầu hôm nay 24.7.2026: Tăng đồng loạt

Sáng 24.7, giá xăng dầu tăng mạnh, dầu Brent tăng 6,62 USD, tương đương 7%, lên 100,69 USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22.5. Trong khi đó, dầu WTI tăng 5,36 USD, tương đương 6,2%, lên 92,19 USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4.6.

Theo Reuters, việc lực lượng Houthi mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận chuyển dầu của Ả Rập Xê Út tại eo biển Bab el-Mandeb đẩy giá dầu biến động. Thông tin cho thấy, một trong hai tàu chở dầu đã bốc cháy khi đang hoạt động trên biển Đỏ. Các nhà phân tích đánh giá, nguy cơ xung đột quân sự trên bộ ngày càng gia tăng trong khi hoạt động vận chuyển dầu qua hai eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đều bị hạn chế.

Căng thẳng leo thang càng làm trầm trọng thêm tình trạng giao thông gần như tê liệt tại eo biển Hormuz cũng như sự sụt giảm mạnh trong xuất khẩu dầu của Iran, qua đó làm gia tăng rủi ro thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Hai eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb hiện đảm nhận khoảng 25% lượng dầu vận chuyển của thế giới.

Giá xăng E10 sau điều chỉnh tăng lên 21.435 đồng/lít ẢNH: Đ.N.T

Dầu Brent đến nay đã vọt lên trên mốc 100 USD, các nhà phân tích lo ngại giá có thể bị đẩy sát mức đỉnh 126,41 USD/thùng từng ghi nhận trước đây trong bối cảnh lượng dự trữ dầu toàn cầu đang suy giảm nhanh.

Trong khi đó, Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng trong quý 4 năm nay nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài đến năm 2027. Kịch bản giá dầu còn có thể cao hơn nếu hoạt động vận tải qua Bab el-Mandeb và kênh đào Suez tiếp tục bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

Diễn biến giá dầu thế giới đã nhanh chóng tác động đến thị trường trong nước. Từ 15 giờ ngày 23.7, liên Bộ Công thương - Tài chính đã cho điều chỉnh tăng đồng loạt giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.062 đồng lên tối đa 20.888 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 885 đồng lên 21.435 đồng/lít; dầu diesel tăng 2.439 đồng lên 25.768 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.103 đồng lên 15.562 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học (1.000 đồng/lít), dầu diesel (1.500 đồng/lít) và dầu mazut (1.000 đồng/kg), được trích từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước nhằm góp phần hạn chế mức tăng của giá bán lẻ trước áp lực từ thị trường năng lượng thế giới.