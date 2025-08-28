Giá xăng dầu hôm nay 28.8.2025: Viện Dầu khí dự báo xăng tăng, dầu giảm từ chiều nay

Sáng 28.8, giá xăng dầu tăng trở lại sau khi số liệu cho thấy, dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo và giới đầu tư cân nhắc tác động từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu mới đối với Ấn Độ. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 0,83 USD/thùng, tương đương 1,2%, lên 68,05 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,90 USD/thùng, tương đương 1,4%, lên 64,15 USD/thùng.

Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô tại nước này giảm 2,4 triệu thùng trong tuần trước, xuống 418,3 triệu thùng, trong khi dự báo của các nhà phân tích là giảm 1,9 triệu thùng. Tương tự, dự trữ xăng giảm 1,2 triệu thùng, thấp hơn mức kỳ vọng giảm 2,2 triệu thùng; dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 1,8 triệu thùng, trái ngược dự báo tăng 885.000 thùng.

Đáng lưu ý, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Ấn Độ, lên tới 50% do nước này vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga, là nguyên do chính khiến giá dầu thế giới tăng trở lại.

Xăng có thể tăng nhẹ từ chiều nay 28.8 ẢNH: TN

Theo Reuters, trong báo cáo kinh tế tháng 7 vừa công bố, Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết tác động trực tiếp từ thuế quan Mỹ đối với xuất khẩu của Ấn Độ là hạn chế, nhưng cảnh báo hiệu ứng lan tỏa rộng hơn có thể tạo thách thức cho nền kinh tế nước này. Trong khi đó, Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Theo Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), dự báo tại kỳ điều hành chiều nay (28.8), giá xăng bán lẻ có thể tiếp tục tăng 1,1 - 2,5% trong khi giá dầu bán lẻ dự báo giảm từ 1,5 - 1,6% so với kỳ điều hành giá vào thứ năm tuần trước (21.8). Dự báo, liên Bộ Tài chính - Công thương sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 487 đồng (2,5%) lên mức 19.947 đồng/lít; xăng RON 95-III có thể tăng 221 đồng (1,1%) lên 20.311 đồng/lít. Tuy nhiên, theo tổ chức này, giá bán lẻ dầu có xu hướng giảm. Cụ thể, chiều nay, giá dầu hỏa có thể giảm 1,6% về 17.534 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 1,5% về 17.632 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 1,5% về 15.039 đồng/kg.



