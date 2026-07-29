Giá xăng dầu hôm nay 29.7.2026: Ba phiên lao dốc đến 16%, trong nước sẽ thế nào?

Sáng 29.7, giá xăng dầu giữ đà giảm mạnh gần 5%, dầu Brent giảm 4,27 USD/thùng, tương đương 4,8%, về 84,09 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI mất 3,35 USD/thùng, tương đương 4,1%, về dưới mốc 80 USD/thùng, đóng phiên ở mức 79,26 USD/thùng.

Như vậy, sau 3 phiên giảm liên tiếp với tổng mức giảm khoảng 16%, giá dầu Brent xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần qua.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tạm thời hạ nhiệt đã hỗ trợ kép giá dầu giảm sâu, sau 2 tuần biến động mạnh. Thế nhưng, các nhà phân tích vẫn bày tỏ lo ngại sự không chắc chắn khi cho rằng, khi cả Mỹ và Iran còn nhiều bất đồng chưa được giải quyết, việc hạ nhiệt của giá dầu cũng chưa bền vững.

Giá xăng trong nước được dự báo có thể tăng tiếp từ chiều mai ẢNH: ĐỘC LẬP

Cho đến nay, hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz chưa được tháo bỏ hoàn toàn, điều này đồng nghĩa nguy cơ gián đoạn nguồn cung chưa chấm dứt. Theo Reuters, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, trong khi các cuộc tấn công tại khu vực biển Đỏ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải, đe dọa nghiêm trọng tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út và thương mại quốc tế.

Trước diễn biến giá thế giới, giá xăng dầu trong nước được dự báo tăng thấp hơn so với các dự báo trước. Cập nhật đến sáng nay (29.7), một số thương nhân đầu mối ước tính, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều mai (thứ năm, ngày 30.7) vẫn có thể tăng tiếp, do giá mua vào từ tuần trước cao. Mức tăng ước tính khoảng 900 đồng/lít xăng và 1.200 đồng/lít dầu diesel, dầu mazut tăng thấp hơn, khoảng 300 đồng/kg.

Tuy vậy, dự báo sẽ thay đổi nếu cơ quan điều hành tiếp tục thực hiện việc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (tạm ứng từ ngân sách Nhà nước).

Trong diễn biến khác, một số doanh nghiệp bán lẻ thông tin, chiết khấu dành cho bán lẻ xăng dầu được một số thương nhân phân phối thông báo đến tối hôm qua vẫn là 0 đồng. Đáng nói, hàng lấy vẫn khó khăn.