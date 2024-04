Giá xăng dầu hôm nay 30.4.2024: Mất hơn 1 USD sau một đêm

Ngày 30.4, giá xăng dầu giữ đà trượt dốc, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu kỳ hạn tháng 6 giảm 1,1 USD, tương đương 1,2%, xuống 88,4 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,22 USD, tương đương 1,5%, xuống 82,63 USD/thùng.

Theo Reuters, ngày 29.4, Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích, đã xảy ra thương vong và làm bị thương nhiều người, trong khi các nhà lãnh đạo Hamas đến Cairo (Ai Cập) để tham gia vòng đàm phán mới với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar.

Giá xăng tăng gần 5% trong 4 tháng đầu năm đẩy CPI tăng Đ.N.T

Các nhà phân tích cho rằng, thị trường đang theo dõi kết quả đàm phán và cả đợt đánh giá chính sách tiền tệ ngày mai 1.5 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ Fed. Các dự báo về thị trường sắp tới tùy thuộc vào kết quả của 2 sự kiện này. Bên cạnh đó, dữ liệu lạm phát trong tháng 4 của khu vực đồng euro cũng được các nhà đầu tư xem xét bởi nó có tác động đáng kể đến giao dịch dầu mỏ trong tuần này.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đến sáng nay (30.4) cho thấy, giá xăng nhích nhẹ, giá dầu giảm nhẹ so với giá bán trong nước. Tuy vậy, mức chênh lệch không đáng kể, dưới 100 đồng/lít.

Ngày 30.4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu do Petrolimex (đơn vị chiếm hơn 50% thị phần xăng dầu cả nước) công bố tại thị trường vùng 1 như sau: xăng RON 95-V 25.440 đồng/lít, xăng RON 95-III 24.910 đồng/lít, xăng E5 RON92 23.910 đồng/lít, dầu diesel 20.710 - 21.320 đồng/lít, dầu hỏa 20.680 đồng/lít...

Trong diễn biến khác, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 4 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,07% so với tháng trước, tăng 1,19% so với tháng 12.2023 và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm nay, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Lý giải về mức tăng này, Tổng cục Thống kê cho biết giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính khiến CPI tăng cao. Cụ thể, nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,95% (CPI chung tăng 0,19 điểm %), chủ yếu do giá xăng trong nước tăng 4,78%; giá dầu diesel tăng 2,01% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng.