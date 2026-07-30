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Giá xăng dầu hôm nay 30.7.2026: Xăng E10 chiều nay tăng bao nhiêu đồng một lít?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Giá dầu thế giới tăng mạnh gần 7% do căng thẳng Trung Đông leo thang. Trong khi đó, các dự báo giá trong nước tại kỳ điều hành chiều nay có thể tăng tiếp.

Sáng 30.7, giá xăng dầu đảo chiều tăng mạnh, đóng phiên giao dịch, dầu Brent tăng 6,65 USD, tương đương 7,91%, vọt lên 90,74 USD/thùng; dầu WTI tăng 5,2 USD, tương đương 6,56%, lên 84,46 USD/thùng.

Như vậy, trong tháng 7, giá dầu thế giới tăng khoảng 24%.

Thị trường biến động liên tục trước những động thái mới giữa các bên xảy ra tại Trung Đông. Theo Reuters, đà tăng của giá dầu xuất hiện lại sau khi Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq, cáo buộc các nhóm đứng sau các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của nước này.

Nguy cơ nguồn cung dầu có thể bị gián đoạn cao khi các cuộc tấn công và đáp trả diễn ra tại Trung Đông, tiếp tục đe dọa dòng chảy lưu lượng nhiên liệu và khí qua eo biển Hormuz, khu vực biển Đỏ. Trưởng nhóm phân tích năng lượng tại DBS Bank dự báo, giá dầu Brent trong ngắn hạn sẽ tiếp tục biến động mạnh trong vùng 80-100 USD/thùng khi xung đột tại Trung Đông liên tục leo thang rồi hạ nhiệt.

Giá xăng dầu hôm nay 30.7.2026: Xăng E10 chiều nay tăng bao nhiêu đồng một lít?- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh trở lại

ẢNH: REUTERS

Thông tin cho thấy, có rất ít tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz trong tuần này. Trong khi đó, có 5 tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb - tuyến đường thay thế để vận chuyển dầu của Ả Rập Xê Út sang châu Á trong ngày 29.7 và 39 tàu trong ngày 28.7. 

Trong diễn biến khác, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô tồn kho giảm 7,2 triệu thùng, xuống 404,5 triệu thùng trong tuần trước - mức thấp nhất kể từ năm 2018. Trước đó, các nhà phân tích chỉ dự báo lượng tồn kho giảm khoảng 1,3 triệu thùng. Ngoài ra, có thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) có thể sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng dầu trong 3 tháng cuối năm, sau khi hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng đã cắt giảm tự nguyện trước đó, từ đợt đại dịch Covid-19.

Trong nước, chiều nay đến kỳ điều hành giá. Do giá thế giới biến động tăng giảm, nhưng có nhiều phiên tăng mạnh, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng sinh học E5 và E10 có thể tăng khoảng 1.000 đồng/lít; giá dầu tăng từ 400 - 1.300 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.


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