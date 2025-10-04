Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 4.10.2025: Tuần lao dốc hơn 8%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
04/10/2025 10:25 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, tính cả tuần, giá dầu giảm mạnh, mức giảm hàng tuần cao nhất trong hơn 3 tháng qua.

Sáng 4.10, giá xăng dầu tăng nhẹ, mức tăng chung khoảng 0,7%. Giá dầu Brent tăng 42 cent, đóng phiên ở mức 64,53 USD/thùng, giá dầu WTI tăng 40 cent, lên 60,88 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 8% - mức giảm hàng tuần lớn nhất trong hơn 3 tháng; trong khi giá dầu WTI giảm hơn 7%.

Mặc dù Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) chưa nhóm họp bàn về sản lượng tháng 11, song các thông tin cho rằng, nhóm này sẽ tiếp tục tăng mạnh sản lượng để lấy lại thị phần khiến thị trường biến động mạnh trong tuần qua. Lo ngại sản lượng tăng khiến giá dầu lao dốc.

Giá xăng dầu hôm nay 4.10.2025: Tuần lao dốc hơn 8%- Ảnh 1.

Giá dầu thô lao dốc mạnh tuần này

ẢNH: REUTERS

Dẫn số liệu tồn kho và diễn biến thị trường, các nhà phân tích đánh giá tình trạng dư cung có giảm nhẹ trong tháng 10 do nhu cầu trước đó tăng khiến thị trường khá mong manh. Nhìn chung giá có thể neo mức thấp sau khi giảm. Các nhà phân tích của JPMorgan cũng nhận định, tháng 9 đánh dấu một bước ngoặt, khi thị trường dầu mỏ hướng tới thặng dư đáng kể trong quý cuối năm, kéo dài sang năm 2026.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra thời hạn đến tối chủ nhật cho Hamas để chấp nhận đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Israel tại Gaza. Dù chưa rõ kết quả, nhưng diễn biến này được các nhà đầu tư theo dõi sát sao do nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng ở khu vực Trung Đông.

Cùng ngày, nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes cho biết, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm 2, xuống còn 422 giàn. Tuy nhiên, mức giảm này chưa đủ để bù đắp áp lực dư cung từ các nguồn khác.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu sáng nay theo công bố của Petrolimex như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 4.10.2025: Tuần lao dốc hơn 8%- Ảnh 2.




giá xăng dầu Giá dầu Giá xăng xăng trong nước OPEC+
