Lo ngại tình trạng dư cung gia tăng trước thềm cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vào cuối tuần này đã hỗ trợ giá dầu giảm mạnh. Theo Reuters, nhiều khả năng OPEC+ sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm khoảng 500.000 thùng/ngày vào tháng 11, gấp ba lần mức tăng của tháng 10, khi Ả Rập Xê Út tìm cách giành lại thị phần.

Sáng 3.10, giá xăng dầu thế giới vẫn giữ đà giảm, dầu Brent giảm 1,24 USD, tương đương 1,9%, xuống 64,11 USD/thùng, dầu WTI giảm 1,3 USD, tương đương 2,1%, xuống còn 60,48 USD/thùng. Cả 2 loại dầu chuẩn đang về mức thấp nhất trong hơn 4 tháng qua.

Các chuyên gia phân tích của JPMorgan cho rằng, thị trường dầu mỏ đã chuyển hướng rõ rệt từ tháng 9 và sẽ chứng kiến thặng dư đáng kể trong quý 4 năm nay và cả năm sau. Đồng thời cho biết, nguồn cung từ OPEC+ tăng, cùng với hoạt động lọc dầu thô toàn cầu chậm lại do bảo trì và nhu cầu giảm theo mùa trong những tháng tới sẽ đẩy nhanh quá trình tích trữ dầu và cuối cùng là thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục suy yếu, đà giảm giá chưa chấm dứt.

Giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh tăng nhẹ trong khi giá thế giới lao dốc phiên thứ 4 liên tiếp ẢNH: NHẬT THỊNH

Các nhà phân tích cho rằng, tình trạng dư cung đáng chú ý hơn do những dấu hiệu cho thấy nhu cầu yếu. Đến nay, các dự báo về nhu cầu dầu mỏ có sự khác nhau giữa các nhà phân tích, nhưng trung bình, con số của năm nay được điều chỉnh giảm 150.000 thùng/ngày, từ đầu năm đến nay.

Trong một diễn biến khác, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tuyên bố sẽ gia tăng sức ép với Nga bằng cách nhắm vào những nước tiếp tục tăng mua dầu Nga; cùng với đó, Ukraine liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu, khiến nguồn cung dầu mỏ của Nga có thể bị gián đoạn.

Trong nước, chiều hôm qua (2.10), liên Bộ Tài chính - Công thương đã cho điều chỉnh tăng đồng loạt giá bán lẻ các mặt hàng xăng. Cụ thể, mức tăng đối với giá xăng là gần như đi ngang khi chỉ nhích thêm 6 - 44 đồng/lít; trong khi đó, giá dầu tăng 161 - 380 đồng/lít.

Sáng 3.10, sau điều chỉnh, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 19.624 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.209 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.038 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 19.005 đồng/lít và dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 15.370 đồng/kg.



