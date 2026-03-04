Giá xăng dầu hôm nay 4.3.2026: Tăng gần 5%, xăng trong nước có thể tăng 2.000 đồng/lít

Sáng 4.3, giá xăng dầu giữ đà tăng mạnh, dầu Brent tăng 3,99 USD, tương đương 5,13%, lên 81,73 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025; giá dầu WTI tăng 3,39 USD, tương đương 4,76%, lên 74,62 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6.2025. Như vậy, chỉ sau vài ngày có cuộc tấn công vào Iran, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã vọt tăng hơn 12%.

Một trong những điểm nóng là eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Thông tin cho thấy, Iran nói sẽ nổ súng vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển này. Ngay lập tức, nhiều hãng vận tải biển đổi hướng, trong khi các công ty bảo hiểm hủy bỏ bảo hiểm rủi ro cho các tàu, khiến chi phí vận chuyển dầu khí tăng vọt.

Giá xăng dầu trong nước sẽ tăng mạnh từ chiều mai (5.3) ẢNH: PHẠM HỮU

Áp lực nguồn cung càng gia tăng khi Iraq, nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), chỉ sau Ả Rập Xê Út, đã cắt giảm gần 1,5 triệu thùng/ngày do hạn chế xuất khẩu. Các nhà phân tích cảnh báo, mức cắt giảm này có thể còn tăng mạnh nếu kho chứa dầu trong nước đầy lên vì không thể xuất khẩu do cuộc khủng hoảng.

Dầu sản xuất thừa vì không vận chuyển để xuất khẩu được trong khi nguồn cung trên thị trường có dấu hiệu khan hiếm, đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó, hàng loạt gián đoạn khác đang diễn ra như Qatar tạm dừng sản xuất LNG; Israel đóng cửa một số mỏ khí; Ả Rập Xê Út ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước này.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chiến dịch không kích có thể kéo dài 4-5 tuần, thậm chí lâu hơn, song khẳng định phần lớn các mục tiêu hải quân và không quân của Iran đã bị phá hủy. Đáng nói, Mỹ cũng để ngỏ khả năng sẽ hỗ trợ bảo hiểm cho các tàu chở dầu nhằm duy trì dòng chảy thương mại.

Tại châu Á, diễn biến tại Trung Đông bước đầu đã bị ảnh hưởng. Đến nay, các thị trường tiêu thụ dầu thô lớn đã có động thái mới. Ấn Độ và Indonesia tuyên bố tìm kiếm nguồn cung thay thế; một số nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc tạm dừng hoạt động hoặc đẩy nhanh bảo trì để giảm thiểu rủi ro. Các nhà phân tích đánh giá nếu căng thẳng tiếp tục leo thang hoặc eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế, thị trường dầu mỏ có thể bước vào một chu kỳ biến động mới với biên độ lớn hơn. Nhưng nếu có bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt nào từ các bên liên quan, thị trường sẽ được điều chỉnh giảm nhiệt.

Trong nước, cập nhật đến sáng nay, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (5.3) có thể tăng từ 1.600 - 3.600 đồng/lít. Trong đó, mức tăng cao nhất đối với xăng ước tính gần 2.000 đồng/lít, 2 loại dầu hỏa và diesel đều có mức tăng cao hơn 3.200 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.