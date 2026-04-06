Sáng 6.4, giá xăng dầu thế giới giữ đà tăng nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 50 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 112,17 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 110,73 USD/thùng.
Hôm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã có cuộc họp và đồng ý tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5 tới. Đây là mức tăng khá khiêm tốn và được đánh giá phần lớn chỉ mang tính hình thức, do các thành viên chủ chốt không thể nâng sản lượng vì cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran.
Mức tăng hạn ngạch 206.000 thùng/ngày của OPEC+ là chưa bằng 2% nguồn cung bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng theo các nguồn tin từ OPEC+, động thái này cho thấy sự sẵn sàng tăng sản lượng khi tuyến đường biển Hormuz được mở lại.
Chỉ trong vòng một tháng, sự gián đoạn nguồn cung được ước tính đã làm mất từ 12 - 15 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 15% nguồn cung toàn cầu. Theo dự báo của JPMorgan, giá dầu có thể vượt mốc 150 USD/thùng nếu dòng chảy qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn đến giữa tháng 5.
Trong khi đó, cơ sở hạ tầng tại vùng Vịnh bị thiệt hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Theo Reuters, khu vực này sẽ mất nhiều tháng để khôi phục hoạt động bình thường và đạt lại mục tiêu sản lượng, ngay cả khi xung đột kết thúc và eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức.
Trong nước, sáng 6.4, giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrolimex như sau:
Bình luận (0)