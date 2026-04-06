Sáng 6.4, giá xăng dầu thế giới giữ đà tăng nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 50 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 112,17 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 110,73 USD/thùng.



Hôm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã có cuộc họp và đồng ý tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5 tới. Đây là mức tăng khá khiêm tốn và được đánh giá phần lớn chỉ mang tính hình thức, do các thành viên chủ chốt không thể nâng sản lượng vì cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran.

Mức tăng hạn ngạch 206.000 thùng/ngày của OPEC+ là chưa bằng 2% nguồn cung bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng theo các nguồn tin từ OPEC+, động thái này cho thấy sự sẵn sàng tăng sản lượng khi tuyến đường biển Hormuz được mở lại.

Giá xăng trong nước đang ở mức thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, dao động từ 26.000 - 27.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Chỉ trong vòng một tháng, sự gián đoạn nguồn cung được ước tính đã làm mất từ 12 - 15 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 15% nguồn cung toàn cầu. Theo dự báo của JPMorgan, giá dầu có thể vượt mốc 150 USD/thùng nếu dòng chảy qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn đến giữa tháng 5.