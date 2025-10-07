Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 7.10.2025: Thế giới giữ đà tăng, trong nước có thể giảm?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
07/10/2025 08:32 GMT+7

Kế hoạch tăng sản lượng của OEPC+ lại đang hỗ trợ giá dầu tăng trở lại; dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tuần này có thể giảm nhẹ.

Sáng 7.10, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 0,94 USD/thùng, tương đương 1,46%, lên 65,47 USD/thùng; trong khi dầu WTI tăng 0,81 USD/thùng, tương đương 1,33%, lên 61,69 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) quyết định tăng sản lượng tiếp từ tháng 11 đã hỗ trợ giá dầu tăng. Lý do, việc đẩy mạnh tăng sản lượng liên tục của nhóm khiến thị trường cảm nhận lượng dầu thực tế cung cấp ra đang thấp hơn đáng kể so với số liệu công bố. 

Trước đó, ngày 5.10, OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11. Nhóm đã lựa chọn duy trì mức tăng hàng tháng khá khiêm tốn tương tự tháng 10, trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về nguy cơ dư cung sắp tới. Trước cuộc họp, một số thông tin cho biết Nga ủng hộ mức tăng 137.000 thùng/ngày để tránh gây áp lực lên giá dầu, trong khi Ả Rập Xê Út mong muốn con số đó cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần nhằm nhanh chóng giành lại thị phần.

Giá xăng dầu hôm nay 7.10.2025: Thế giới giữ đà tăng, trong nước có thể giảm?- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới giữ đà tăng sau phiên đầu tuần tăng

ẢNH: REUTERS

Trên Reuters, trong ngắn hạn, một số nhà phân tích dự báo hoạt động của các nhà máy lọc dầu toàn cầu chậm lại do bảo trì sẽ phần nào gây áp lực lên tâm lý thị trường. Các nhà phân tích nhận định, nếu sản lượng tiếp tục tăng ổn định, khả năng giá dầu giảm sâu sẽ được hạn chế. Hiện mọi thứ phụ thuộc vào việc nền kinh tế Mỹ có thể phục hồi tốc độ tăng trưởng trong những tháng cuối năm nay và đầu năm sau hay không. Yếu tố này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm đến sáng nay cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều thứ năm tuần này (9.10) ước giảm trên dưới 600 đồng/lít. Dự báo chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và biến động giá dầu trên thị trường thế giới trong 2 phiên tới, nếu có.

