Giá xăng dầu hôm nay 6.10.2025: Tăng mạnh

Sáng 6.10, giá xăng dầu tăng mạnh, mức tăng của 2 loại dầu chuẩn gần 1 USD/thùng, tương đương gần 1,5%. Ghi nhận lúc 7 giờ 33 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 65,5 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 61,8 USD/thùng.

Hôm qua (5.10), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đã quyết định sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11 tới. Nhóm đã lựa chọn duy trì mức tăng hằng tháng khá khiêm tốn tương tự tháng 10, trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về nguy cơ dư cung sắp tới.

Tuy vậy, thông tin cho thấy, trước thềm cuộc họp, hai nhà sản xuất lớn nhất trong nhóm OPEC+ là Nga và Ả Rập Xê Út đã có những quan điểm khác nhau. Trong khi Nga ủng hộ một mức tăng sản lượng tương tự như tháng 10 để tránh gây áp lực lên giá dầu, thì Ả Rập Xê Út lại muốn con số cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần - lần lượt là 274.000, 411.000 hoặc 548.000 thùng/ngày.

Xăng trong nước có thể quay đầu giảm tuần này ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Reuters, Ả Rập Xê Út muốn có công suất dự phòng và muốn giành lại thị phần nhanh hơn; trong khi Nga có phần e ngại về tình hình sản xuất dầu khi liên tục có các cuộc tấn công vào hạ tầng dầu mỏ của Nga từ Ukraine.

Trong tuyên bố chính thức, OPEC cho biết triển vọng kinh tế toàn cầu được xem là ổn định, các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn tích cực nhờ lượng tồn kho dầu ở mức thấp.

Reuters dẫn báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) ước tính công suất dự phòng của OPEC+ ở mức 4,1 triệu thùng/ngày tính đến tháng 8. Tuy nhiên, gần như toàn bộ số này nằm trong tay Ả Rập Xê Út, các Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Từ các dữ liệu trên, các nhà phân tích nhận định giá dầu trong tuần này nhiều khả năng sẽ hồi phục, tăng nhẹ trong bối cảnh nguồn cung tăng. Như vậy, sau khi lao dốc 7 - 8%, giá dầu tuần này khó giảm nữa, đã phục hồi có thể xảy ra.

Trong khi đó, dự báo giá xăng dầu trong nước tuần này có thể quay đầu giảm. Ước tính đến sáng nay, giá xăng dầu trong nước tuần này có thể giảm mức dưới 700 đồng/lít. Dự báo chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.