Giá xăng dầu hôm nay 7.4.2026: Kỳ vọng dầu diesel giảm

Sáng 7.4, giá dầu thế giới nhích nhẹ, đóng phiên đầu tuần, giá dầu Brent tăng 74 cent/thùng, tương đương 0,68%, lên 109,77 USD/thùng; dầu WTI tăng 87 cent/thùng, tương đương 0,78%, lên 112,4 USD/thùng.

Thông tin cho thấy, để giá dầu giảm mạnh, bất kỳ việc chấm dứt cuộc tấn công nào cũng cần đi kèm với thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển then chốt chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

Đáng lưu ý là khi nguồn cung căng thẳng dòng chảy dầu thô bị nghẽn bởi eo biển Hormuz, thị trường châu Á lại đang tăng cường nhập khẩu dầu khiến châu Âu đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Các nhà phân tích trên Reuters cho rằng, tình hình thị trường rất khó đoán khi các thông tin về kế hoạch hòa bình liên tục được đưa ra, cho dù Iran có vẻ không đồng ý với đề xuất ngừng bắn, song vẫn đang cho phép nhiều tàu đi qua eo biển Hormuz.

Trong diễn biến khác, mặc dù OPEC+ đã đồng ý tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5, nhưng thách thức là khả năng xuất khẩu bị hạn chế bởi xung đột.

Trong khi đó, giá dầu thành phẩm trên thị trường châu Á đóng phiên tối qua giảm mạnh. Giá xăng RON95 về mốc 150 USD/thùng, xăng E5 RON92 141,87 USD/thùng, dầu diesel 264 USD/thùng. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu tính toán, nếu vẫn giữ mức chi Quỹ bình ổn như hiện nay, giá dầu diesel có thể giảm hơn 4.500 đồng/lít; giá xăng có thể giảm nhẹ, mức giảm dưới 500 đồng/lít.

Sáng 7.4, thông báo về chiết khấu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cho thấy tăng mạnh. Trong thông báo phát đi từ 20 giờ tối qua, Công ty CP Anh Phát Petro báo chiết khấu đối với mặt hàng xăng 1.200 đồng/lít, dầu 5.000 đồng/lít. Công ty Mekong thông báo chiết khấu áp dụng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ ngày 7.4 với các mặt hàng xăng, lấy hàng tại kho là 1.200 đồng/lít, dầu diesel chỉ 300 đồng/lít.



