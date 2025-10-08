Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 8.10.2025: Xăng trong nước quay đầu giảm mạnh?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/10/2025 09:00 GMT+7

Sau phiên tăng giá đầu tuần, giá dầu thế giới chững lại gần như đi ngang trong bối cảnh OPEC+ tỏ ra khá thận trọng với lo ngại dư cung. Trong nước, dự báo tại kỳ điều chỉnh chiều mai (9.10), giá xăng dầu có thể đồng loạt giảm.

Sáng 8.10, đà tăng của giá xăng dầu chững lại, mức biến động không đáng kể. Theo đó, đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent lùi 0,02 USD/thùng, dừng ở ngưỡng 65,45 USD/thùng; dầu WTI nhích 0,04 USD/thùng lên mức 61,73 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn này đồng loạt tăng hơn 1% sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11.

Theo các nhà phân tích, động thái này trái ngược với kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng sản lượng mạnh mẽ hơn, cho thấy OPEC+ vẫn thận trọng trước dự báo dư cung dầu toàn cầu trong quý cuối năm nay cũng như trong năm tới.

Giá xăng dầu hôm nay 8.10.2025: Xăng trong nước quay đầu giảm mạnh?- Ảnh 1.

Giá xăng ngày mai có thể giảm mạnh

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong diễn biến khác, Ả Rập Xê Út quyết định giữ nguyên giá bán chính thức đối với dầu Arab Light xuất khẩu sang châu Á. Trong khi khảo sát trước đó của Reuters cho kết quả giá bán sẽ tăng nhẹ. Trung Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng các kho dự trữ dầu - như một phần trong chiến lược tăng cường tích trữ năng lượng.

Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, xung đột giữa Nga và Ukraine tác động đến giá năng lượng và làm gia tăng bất ổn về nguồn cung dầu của Nga. Mới đây, thêm một nhà máy lọc dầu lớn của Nga buộc phải dừng hoạt động bởi một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Dự kiến, việc khôi phục hoạt động trở lại của nhà máy này có thể sẽ kéo dài khoảng một tháng.

Trong nước, giá xăng dầu tại kỳ điều hành giá chiều mai được ước tính sẽ giảm đồng loạt. Mức giảm cập nhật đến sáng nay khoảng 500 - 650 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.


