Giá xăng dầu hôm nay 8.12.2025: Xăng trong nước có dự báo mới

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/12/2025 08:23 GMT+7

Giá dầu thế giới sáng đầu tuần nhích nhẹ gần như đi ngang sau ghi dấu tuần tăng từ 1 - 3%. Trong khi đó, dự báo giá xăng dầu trong nước tuần này có thể quay đầu giảm.

Sáng 8.12, giá xăng dầu nhích nhẹ từ 1 - 2 cent/thùng. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ nhích 2 cent, giao dịch ngưỡng 61,1 USD/thùng; giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đi ngang ở ngưỡng 63,76 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, thị trường cảm thấy bất an do lo ngại nguồn cung dầu thô Nga bị sụt giảm. Các vụ tấn công của Ukraine kết hợp với cam kết sản lượng của OPEC đã tạo lực đẩy rõ rệt cho giá dầu.

Bên cạnh đó, theo Reuters, các nhà đầu tư đặt kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị có thể làm hạn chế nguồn cung từ Nga và Venezuela. Tất cả đang hỗ trợ giá dầu có xu hướng tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 8.12.2025: Xăng trong nước có dự báo mới- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng nhẹ trong tuần này

ẢNH: REUTERS

Tuy vậy, các nhà phân tích lưu ý, nguồn cung còn khá dồi dào và kỳ vọng thị trường sớm ổn định chở tín hiệu mới từ thỏa thuận hòa bình Ukraine - Nga đang bị trì hoãn. 

Trong khi đó, cập nhật dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore cho thấy, giá xăng dầu trong nước tuần này có thể được điều chỉnh giảm đồng loạt. Mức giảm chưa tới 400 đồng/lít.

So cùng thời điểm này năm ngoái, giá xăng dầu trong nước đang thấp hơn khoảng 110 - 120 đồng/lít. Bất chấp biến động giá thế giới, giá xăng dầu trong nước được điều hành ổn định trong suốt một năm qua.

Sáng 8.12, giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 8.12.2025: Xăng trong nước có dự báo mới- Ảnh 2.

ẢNH: PETROLIMEX


