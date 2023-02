Giá xăng dầu hôm nay 8.2.2023: Xăng trong nước kỳ tới được điều chỉnh thế nào?

Ngày 8.2, giá dầu thế giới tiếp đà tăng, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 77,5 USD/thùng. Dầu Brent chuẩn toàn cầu giao tháng 4 vọt tăng 2,7 USD, tương đương 3,3%, lên mức 83,69 USD/thùng.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch khuya 7.2, giá dầu WTI của Mỹ tăng 3,03 USD, tương đương 4,1%, lên mức 77,14 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu thô thế giới giảm gần 8%. Giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh giảm tại kỳ điều hành tới.

Giá xăng trong nước có thể giảm tại kỳ điều chỉnh giá tới NHẬT THỊNH

Trên Reuters, ngày 7.2, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết dữ liệu việc làm của Mỹ tăng được công bố vào tuần trước "chỉ đơn giản khẳng định rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ có một số cách để tiếp tục tăng lãi suất". Bên cạnh đó, chỉ số USD giảm cũng là một nhân tố đẩy giá dầu leo dốc.

Trong một diễn biến khác, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Ả Rập Xê Út lần đầu tiên tăng giá dầu thô chủ lực với khách hàng từ châu Á trong trong bối cảnh thị trườn đang kỳ vọng nhu cầu phục hồi, đặc biệt từ Trung Quốc.

Trong nước, Bộ Công thương vừa cập nhật giá bán lẻ xăng dầu thành phẩm từ thị trường Singapore mới đến ngày 3.2. Dữ liệu cho thấy, giá xăng nhập khẩu đang thấp hơn giá bán trong nước khoảng 240 - 300 đồng/lít; giá dầu diesel giảm sâu gần 1.200 đồng/lít.

Dữ liệu của một số doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu cũng cho biết, đến 6.2, giá xăng dầu thành phẩm tiếp tục giảm. Với xăng RON 93-III về 95.36 USD/thùng (giảm tiếp 3 USD/thùng so với ngày 3.2), xăng E5 RON92 cũng giảm về 92,18 USD/thùng (giảm 3 USD so với giá ngày 3.2), dầu diesel về 102,91 USD/thùng (giảm 4,5 USD so với giá ngày 3.2).

Trao đổi với Báo Thanh Niên sáng 8.2, một lãnh đạo đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, giá xăng dầu nhập khẩu đang thấp hơn giá bán tại kỳ trước. Mức giảm khoảng 400 đồng/lít đối với xăng, dầu hỏa và mazut giảm từ 400 - 800 đồng/lít, dầu diesel giảm mạnh 1.500 đồng/lít. Mức giảm này chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí phát sinh khác, nếu có. Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh, còn quá sớm để cho rằng, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tới sẽ giảm. Lý do giá dầu vừa có tuần giảm sâu, nay đang trên đà tăng trở lại.