Giá xăng dầu hôm nay 8.6.2023: Quay đầu tăng nhẹ

Ngày 8.6, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent kỳ hạn tháng 8 tăng 66 cent, tương đương 0,9%, lên mức 76,95 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 79 cent, tương đương 1,1%, lên 72,53 USD/thùng.

Giá dầu thô leo dốc trở lại sau 2 phiên giảm liên tục REUTERS

Theo một số chuyên gia phân tích thị trường, các hợp đồng tương lai đang giằng co giữa nhu cầu sản xuất chậm lại với việc cắt giảm sản lượng lớn của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này giảm khoảng 450.000 thùng, ngược lại so với ước tính tăng 1 triệu thùng của các nhà phân tích trước đó. Cũng theo EIA, dự trữ dầu diesel tăng 5,1 triệu thùng; dự trữ xăng tăng 2,8 triệu thùng. Dự trữ nhiên liệu tại Mỹ tăng bất ngờ làm dấy lên lo ngại về mức tiêu thụ của quốc gia sử dụng dầu hàng đầu thế giới, đặc biệt khi nhu cầu đi lại tăng trong dịp cuối tuần.

Ngoài ra, theo dữ liệu từ hải quan Trung Quốc, trong tháng 5, xuất nhập khẩu của nước này giảm nhanh hơn nhiều so với dự kiến do các nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng ở nước ngoài và tiêu dùng trong nước vẫn trì trệ. Sản xuất giảm mạnh, nhưng nhập khẩu dầu thô vào Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng lên mức cao thứ ba hằng tháng, do các nhà máy lọc dầu tích trữ hàng tồn kho. Đây cũng là lưu ý của Ngân hàng JP Morgan khi phân tích hợp đồng dầu thô kỳ hạn ở Trung Quốc đã tăng mạnh.

Hỗ trợ giá dầu leo dốc hôm nay là sự sụt giảm của đồng USD. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, lo ngại tăng trưởng kém tích cực tại 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn đè nặng lên triển vọng tiêu thụ dầu.

Trong nước, giá nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu thành phẩm tham chiếu theo thị trường Singapore đến ngày 7.6 cho thấy, các mặt hàng đồng loạt tăng nhẹ, chỉ có xăng RON95 đi ngang.

Ngày 8.6, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 20.878 đồng/lít, xăng RON95 20.015 đồng/lít, dầu diesel 17.943 đồng/lít, dầu hỏa 17.771 đồng/lít và dầu mazut 14.883 đồng/kg.