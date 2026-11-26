Giá xăng dầu Việt Nam tiếp tục được giữ ở mức thấp hơn so với các nước trong khu vực ẢNH: TUẤN MINH

Chiều 26.11, Bộ Công thương đã công bố thông tin quyết định điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương - Tài chính, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp, áp dụng ngay từ 15 giờ hôm nay 26.11.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học ở mức 1.400 đồng/lít; dầu diesel là 500 đồng/lít; dầu mazut 1.000 đồng/kg; không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng.

Theo đó, bảng giá xăng dầu mới nhất sẽ áp dụng trên thị trường từ 15 giờ hôm nay 26.11 như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON 95 là 665 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 17.570 đồng/kg, giảm 1.101 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý 4 năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu.

OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29.11 lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia; tiếp tục có các vụ tấn công tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz.

Cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn 4 nước láng giềng, khu vực

Bộ Công thương cũng cho biết, giá xăng dầu trong nước hiện nay tiếp tục được giữ ở mức thấp so với các nước lân cận có chung đường biên giới.

Cụ thể, ngày 26.11, giá xăng quy đổi tại Thái Lan là 29.337 đồng/lít, tại Campuchia 25.716 đồng/lít, tại Lào 43.992 đồng/lít và tại Trung Quốc 34.025 đồng/lít.

Trong khi đó, giá xăng tại Việt Nam là 19.056 đồng/lít, đang thấp hơn tại Campuchia 6.660 đồng/lít, thấp hơn tại Thái Lan 10.281 đồng/lít, thấp hơn tại Trung Quốc 14.969 đồng/lít và thấp hơn tại Lào 24.936 đồng/lít.

Giá dầu quy đổi tại Thái Lan là 30.826 đồng/lít, tại Campuchia 31.113 đồng/lít, tại Lào 37.956 đồng/lít và tại Trung Quốc 30.970 đồng/lít.

Giá dầu diesel tại Việt Nam là 24.965 đồng/lít, ở mức thấp hơn tại Thái Lan 5.861 đồng/lít, thấp hơn tại Trung Quốc 6.005 đồng/lít, thấp hơn tại Campuchia 6.148 đồng/lít và thấp hơn tại Lào 12.991 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.