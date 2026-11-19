Theo Bộ Công thương, giá xăng dầu trong kỳ điều hành hôm nay 19.11 đồng loạt giảm giá ở các mặt hàng. Trong kỳ này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập quỹ ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg với dầu mazút; không chi quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 19.11 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, mức giá trần áp dụng từ 15 giờ ngày 19.11 đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau.

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 18.576 đồng/lít, giảm 823 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 19.100 đồng/lít, giảm 745 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 26.347 đồng/lít, giảm 475 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 18.671 đồng/kg, giảm 1.071 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, trong kỳ điều hành này, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý 4 năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất khu vực

Cũng theo Bộ Công thương, so sánh với các quốc gia có chung đường biên giới và trong khu vực, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam sau kỳ điều hành ngày 19.11 tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Cụ thể, ở mặt hàng xăng, với mức giá trần xăng E10RON 95 là 19.100 đồng/lít, giá xăng của Việt Nam đang thấp hơn Campuchia (27.354 đồng/lít, có trợ giá) 8.254 đồng/lít; thấp hơn Thái Lan (30.434 đồng/lít, có trợ giá) 11.334 đồng/lít; thấp hơn Trung Quốc (34.025 đồng/lít, có khống chế giá) 14.925 đồng/lít. Đáng chú ý, so với Lào (43.992 đồng/lít), giá xăng tại Việt Nam thấp hơn tới 24.892 đồng/lít.

Đối với mặt hàng dầu diesel (mức trần trong nước là 26.347 đồng/lít), giá bán tại Việt Nam đang thấp hơn Trung Quốc (30.970 đồng/lít) 4.623 đồng/lít; thấp hơn Thái Lan (31.335 đồng/lít) 4.988 đồng/lít; thấp hơn Campuchia (33.329 đồng/lít) 6.982 đồng/lít và thấp hơn Lào (37.956 đồng/lít) tới 11.609 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.