Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ hôm nay 1.10

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel, đồng thời không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng sinh học, dầu.

Giá xăng dầu tăng, giảm trái chiều từ 15 giờ hôm nay 1.10 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ hôm nay 1.10 như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít so với hiện hành, thấp hơn xăng E10RON 95 là 620 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 29.717 đồng/lít, giảm 780 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 20.391 đồng/kg, tăng 919 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Ngoài ra, xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn các nước

Theo số liệu cập nhật từ liên bộ Công thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 1.10, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam duy trì ở mức tương đối thấp so với các quốc gia có chung đường biên giới cũng như trong khu vực.

Trong đó, giá xăng tại Việt Nam thấp hơn tại Thái Lan 4.107 đồng/lít (giá xăng tại Thái Lan là 31.296 đồng/lít), thấp hơn tại Campuchia 5.786 đồng/lít (giá xăng tại Campuchia ở mức 32.975 đồng/lít), thấp hơn tại Trung Quốc 7.828 đồng/lít (giá xăng tại Trung Quốc là 35.017 đồng/lít).

Đặc biệt, giá xăng tại Việt Nam thấp hơn tại Lào 25.311 đồng/lít. Hiện nay, giá xăng tại Lào chạm mốc 52.500 đồng/lít và giá xăng Việt Nam bằng khoảng 51,8% so với thị trường Lào.

Đối với mặt hàng dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam là 29.717 đồng/lít, thấp hơn tại Trung Quốc 2.207 đồng/lít (giá dầu diesel tại Trung Quốc là 31.924 đồng/lít), thấp hơn tại Thái Lan 3.342 đồng/lít (giá dầu tại Thái Lan ở mức 33.059 đồng/lít), thấp hơn tại Campuchia 6.459 đồng/lít (giá dầu tại Campuchia niêm yết ở mức 36.176 đồng/lít), thấp hơn tại Lào 11.323 đồng/lít (giá dầu tại Lào ở mức 41.040 đồng/lít).