Chiều nay 30.7, Bộ Công thương đã công bố thông tin về quyết định điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương - Tài chính và yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 30.7 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, bảng giá xăng dầu mới nhất áp dụng từ 15 giờ hôm nay 30.7 như sau: Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 22.388 đồng/lít, tăng 1.500 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON 95 là 471 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 22.859 đồng/lít, tăng 1.424 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 27.624 đồng/lít, tăng 1.856 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 16.478 đồng/kg, tăng 916 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu; quyết định chi Quỹ Bình ổn giá ở mức 500 đồng/lít/kg đối với sản phẩm xăng sinh học và dầu mazut; 1.000 đồng/lít đối với dầu diesel.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như xung đột giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu bùng phát trở lại; Iran tiếp tục tấn công một số tàu đi qua eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá xăng dầu Việt Nam rẻ hơn Thái Lan, Campuchia

Cũng theo Bộ Công thương, dù giá xăng dầu vừa tăng, nhưng giá xăng của Việt Nam vẫn rất thấp hơn so với các quốc gia chung đường biên giới cũng như trong khu vực.

Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan là 28.750 đồng/lít, tại Campuchia 29.645 đồng/lít, tại Lào 47.388 đồng/lít và tại Trung Quốc 30.168 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 28.750 đồng/lít, tại Campuchia 34.206 đồng/lít, tại Lào 38.868 đồng/lít, tại Trung Quốc 27.189 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng Việt Nam đang rẻ hơn Thái Lan 5.891 đồng/lít, rẻ hơn Lào tới 24.529 đồng/lít, rẻ hơn Campuchia 6.786 đồng/lít và rẻ hơn Trung Quốc 7.309 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, giá niêm yết trong nước sau điều chỉnh là 27.624 đồng/lít, chỉ cao hơn giá dầu Trung Quốc 435 đồng/lít, rẻ hơn Thái Lan 1.126 đồng/lít, rẻ hơn Campuchia 6.582 đồng/lít và rẻ hơn Lào 11.244 đồng/lít.