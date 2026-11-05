Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ hôm nay 5.11

Giá xăng dầu giảm mạnh

Ngày 5.11, Bộ Công thương đã công bố thông tin quyết định điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương - Tài chính. Trong kỳ điều hành, cơ quan điều hành quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá ở mức 700 đồng/lít đối với xăng sinh học, 500 đồng/kg đối với dầu mazut và không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ ngày 5.11 ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON 95 là 258 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân chủ thắng Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ ngày 5.11

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất khu vực

Cũng theo Bộ Công thương, so sánh với thị trường khu vực trong cùng ngày 5.11, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang giữ ở mức rất cạnh tranh và thấp hơn đáng kể so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 21.156 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng tại Thái Lan là 32.001 đồng/lít, tại Campuchia 31.887 đồng/lít, tại Trung Quốc 36.125 đồng/lít, tại Lào 47.148 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng tại Việt Nam thấp hơn tại Lào 25.992 đồng/lít, thấp hơn tại Trung Quốc 14.969 đồng/lít, thấp hơn tại Thái Lan 10.845 đồng/lít và thấp hơn tại Campuchia 10.731 đồng/lít.

Giá dầu tại Việt Nam không cao hơn 28.696 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu tại Lào ở mức 40.344 đồng/lít, cao hơn tại Việt Nam 11.648 đồng/lít. Giá dầu tại Campuchia là 35.676 đồng/lít, cao hơn tại Việt Nam 6.980 đồng/lít. Giá dầu tại Thái Lan ở mức 33.333 đồng/lít, cao hơn tại Việt Nam 4.637 đồng/lít. Giá dầu tại Trung Quốc là 33.032 đồng/lít, cao hơn tại Việt Nam 4.336 đồng/lít

Bộ Công thương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân đầu mối, xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm để bảo đảm thị trường vận hành ổn định.