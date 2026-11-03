Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 22 giờ hôm nay 3.11

Tối 3.11, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 700 đồng/lít xăng sinh học; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công thương yêu cầu áp dụng bảng giá xăng dầu mới nhất từ 22 giờ hôm nay 3.11 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, từ 22 giờ hôm nay, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (24.223 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 1.112026) và thấp hơn xăng E10RON 95 là 28 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (24.159 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 1.11.2026).

Giá dầu diesel không cao hơn 28.876 đồng/lít, giảm 1.370 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 23.974 đồng/kg, tăng 378 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công thương cho rằng, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran; hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia có dấu hiệu cải thiện; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Trong kỳ điều này này, liên bộ Công thương - Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ.

Giá xăng thấp hơn các nước từ 8.600 - 26.300 đồng/lít

Cũng theo Bộ Công thương, cập nhật dữ liệu giá xăng dầu ngày 3.11 cho thấy, giá xăng dầu tại Việt Nam đang duy trì ở mức thấp so với các quốc gia trong khu vực và có chung đường biên giới.

Giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 23.231 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng tại Thái Lan là 32.550 đồng/lít, tại Campuchia 31.887 đồng/lít, tại Trung Quốc 36.125 đồng/lít, tại Lào 49.620 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng tại Việt Nam hiện thấp hơn từ khoảng 8.600 - 26.300 đồng/lít so với các nước lân cận, dù nhiều nước trong khu vực đã sử dụng công cụ trợ giá hoặc khống chế giá.

Liên bộ Công thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.