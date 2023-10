Giá xăng dầu nhập khẩu giảm gần 21% so cùng kỳ năm trước

Số liệu trên vừa được Tổng cục Hải quan cập nhật và cho biết, trong tháng 9, Việt Nam nhập khẩu hơn 826.319m3 xăng dầu, đạt 783 triệu USD, giảm 24,7% về lượng và giảm 21% về giá trị so với tháng 8.

So với cùng kỳ năm 2022, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam tháng 9 vẫn tăng 31,5% về lượng và tăng 27% về giá trị.

Cụ thể, thống kê cho thấy, giá xăng dầu nhập khẩu trong tháng 9 đạt 948 USD/m3, tăng 4,8% so với tháng 8 nhưng giảm 2,4% so với tháng 9.2022. Tính lũy kế 9 tháng, Việt Nam nhập khẩu hơn 8 triệu m3 xăng dầu, tương đương 6,65 tỉ USD, tăng hơn 23% về lượng nhưng giảm 2,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu xăng dầu trong 9 tháng của năm tăng hơn 29% về lượng nhưng giảm 1,6% về giá trị so với cùng kỳ NGỌC DƯƠNG

Đặc biệt, giá xăng dầu nhập khẩu bình quân 9 tháng của năm ở mức 829 USD/m3, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, tham khảo bảng giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo công bố của cơ quan điều hành cho thấy, giá xăng được điều hành tại ngày 2.10.2023 thấp hơn cùng thời điểm này năm ngoái (kỳ điều chỉnh ngày 3.10.2022) khoảng 12 - 13%; giá dầu diesel chỉ thấp hơn gần 6%.

Về thị trường, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia vẫn là 3 thị trường cung cấp xăng dầu chính cho Việt Nam trong 9 tháng qua, chiếm hơn 81% tổng lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

Trong đó, nhập từ Hàn Quốc chiếm 41,1% tổng lượng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong 9 tháng. Bình quân giá xăng dầu nhập khẩu từ xứ sở kim chi đạt 818 USD/m3, giảm 23,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Ở vị trí thứ hai, nhập từ Singapore đạt 1,8 triệu m3 xăng dầu, tương đương hơn 1,5 tỉ USD, tăng 91,6% về lượng và tăng 57% về giá trị so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong các thị trường. Xăng dầu Việt Nam mua từ Singapore chiếm 22,7% tổng lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước trong 9 tháng đầu năm.

Thị trường Malaysia chiếm 17,5% tổng sản lượng nhập khẩu trong 9 tháng với 1,4 triệu m3, trị giá 1,1 tỉ USD, tăng 47,6% về lượng và 29% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng, Việt Nam đã chi trên 2,7 tỉ USD để nhập 3,3 triệu m3 xăng dầu, tăng hơn 29% về lượng nhưng giảm 1,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.