Giá xăng dầu tăng liên tiếp 3 phiên, xăng RON 95 lên 21.220 đồng/lít

Chiều 16.1, liên bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Theo ghi nhận, thị trường xăng dầu trong nước có 3 phiên tăng giá liên tiếp.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15 giờ ngày 16.1 ẢNH: PHAN HẬU

Theo liên bộ Công thương - Tài chính, nguyên nhân khiến giá xăng dầu tăng trong kỳ này có tác động từ thị trường xăng dầu thế giới.

Cụ thể, từ ngày 9 - 15.1, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: thời tiết lạnh ở Mỹ và châu Âu thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu, lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các nhà sản xuất và tàu chở dầu của Nga, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ cùng ngày như sau: giá xăng E5RON 92 không cao hơn 20.750 đồng/lít, tăng 319 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 470 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 21.220 đồng/lít, tăng 201 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.782 đồng/lít, tăng 539 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.706 đồng/lít, tăng 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 17.181 đồng/kg, tăng 999 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Liên bộ Công thương - Tài chính cho rằng, phương án điều hành giá xăng dầu nói trên căn cứ theo diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỉ giá VND/USD, chi phí định mức và các quy định hiện hành.

Theo đó, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng giá xăng dầu mới kể từ 15 giờ cùng ngày. Các doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.