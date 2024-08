Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15 giờ ngày 29.8

Chiều 29.8, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Theo đó, giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt giảm.



Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15 giờ chiều nay 29.8 ẢNH: THANH NIÊN

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 22.8 - 28.8 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: diễn biến mới của cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm xuống; nhu cầu dầu của Trung Quốc vẫn yếu… Các yếu tố trên tác động khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: giá xăng E5RON 92 không cao hơn 20.332 đồng/lít, giảm 92 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 777 đồng/lít; giá xăng RON 95 không cao hơn 21.109 đồng/lít, giảm 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel không cao hơn 18.477 đồng/lít, giảm 299 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.065 đồng/lít, giảm 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.562 đồng/kg, giảm 194 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Liên Bộ Công thương - Tài chính cho rằng, căn cứ theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án xăng dầu điều hành kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đồng thời sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm.