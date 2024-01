Giá xăng dầu tiếp tục tăng, giá xăng RON 95 lên gần 22.000 đồng/lít

Chiều 11.1, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành giá xăng dầu thứ 2 kể từ đầu năm 2024, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiếp tục gia tăng.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng trong phiên điều hành lần thứ 2 năm 2024 TN

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến; lo ngại thiếu hụt nguồn cung ở Libya và căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông, diễn biến tại khu vực Biển Đỏ... là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 4.1 - 11.1, khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng, giảm nhẹ đan xen.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg; không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa; đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ ngày 11.1 đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 21.041 đồng/lít, tăng 35 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng RON 95 không cao hơn 21.935 đồng/lít, tăng 19 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.707 đồng/lít, tăng 339 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 20.331 đồng/lít, tăng 374 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.815 đồng/kg, tăng 320 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Trước đó, ngày 4.1, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Chỉ thị 01 chỉ đạo các đơn vị triển khai Công điện số 1437 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước có kế hoạch, bảo đảm đủ nguồn hàng đáp ứng yêu cầu của thị trường; bố trí đủ nhân lực để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục cho thị trường, nhất là trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 của các thương nhân đầu mối xăng dầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời điều chỉnh phân giao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường và yêu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của người dân, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.