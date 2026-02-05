Chiều 5.2, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, tăng giá tất cả các mặt hàng, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong đó, giá dầu mazut tăng mạnh nhất.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15 giờ hôm nay ẢNH: PHAN HẬU

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở tất cả các mặt hàng.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 18.439 đồng/lít, tăng 100 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 18.880 đồng/lít, tăng 35 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.453 đồng/lít, tăng 280 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.390 đồng/lít, tăng 214 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 15.150 đồng/kg, tăng 517 đồng/kg.

Vì sao giá xăng dầu liên tục tăng?

Trong 3 phiên điều hành gần đây, giá bán các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng. Trong đó, giá dầu tăng mạnh.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới từ ngày 29.1 - 4.2 chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố gây biến động. Cụ thể, OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác trong tháng 3, đồng USD tăng giá cùng những căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ - Iran và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn đã đẩy giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng tùy mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm thế giới kỳ này ghi nhận mức tăng từ 0,9% đến 5,33%. Cụ thể, xăng RON 92 đạt mức 72,426 USD/thùng (tăng 1,34%), xăng RON 95 đạt 74,246 USD/thùng (tăng 0,90%).

Trong khi đó, giá dầu hỏa và dầu diesel tăng lần lượt 2,1% và 2,54%. Đáng chú ý, dầu mazut thế giới tăng mạnh nhất tới 5,33%, lên mức 410,444 USD/tấn.

Bộ Công thương cho rằng, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm đảm bảo giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động của thị trường thế giới.

Ngoài ra, giá xăng tiếp tục duy trì khoảng cách chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu.