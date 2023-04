Giá xăng đồng loạt giảm, giá dầu mazut tăng 649 đồng/kg

Chiều 21.4, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 17 giờ cùng ngày. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu nhìn chung đều giảm, chỉ có dầu mazut tăng giá.

Giá xăng tiếp tục đà giảm thêm từ 485 - 606 đồng/lít từ 17 giờ ngày 21.4 NGỌC THẮNG

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 22.688 đồng/lít, giảm 485 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng RON 95 không cao hơn 23.639 đồng/lít, giảm 606 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.



Giá dầu diesel không cao hơn 19.397 đồng/lít, giảm 752 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.480 đồng/lít, giảm 259 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.843 đồng/kg, tăng 649 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Theo liên bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11.4 - 21.4) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: lo ngại về khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed); triển vọng không chắc chắn của kinh tế toàn cầu; dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm nay đang tiếp tục tăng… Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm, riêng mặt hàng dầu mazut là tăng.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng, đồng thời thực hiện trích lập quỹ đối với xăng E5RON 92 ở mức 300 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít và dầu mazut ở mức 0 đồng/kg.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, trước đó, ngày 13.4, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Khái yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Tài chính yêu cầu xem xét phản hồi bằng văn bản về kiến nghị hoàn trả lại phần lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu.

Theo Văn phòng Chính phủ, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu có đơn yêu cầu xem xét khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về đề nghị hoàn trả lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức cho doanh nghiệp và việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính, Bộ Công thương nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong quá trình sửa đổi, bổ sung các nghị định về kinh doanh xăng dầu, đảm bảo khoa học, hài hòa, hợp lý, đúng quy định của pháp luật.