Giá xăng giảm về mức thấp nhất gần 5 năm

Cụ thể, xăng RON 95-III giảm 357 đồng so với giá hiện nay, về 18.560 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm 205 đồng về 18.233 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 327 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 194 đồng về 17.061 đồng/lít; dầu hỏa giảm 135 đồng về 17.559 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng nhẹ 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, lên 13.403 đồng/kg.

Với mức giá về 18.560 đồng/lít, giá xăng RON 95-III chiều nay về mức thấp nhất trong gần 5 năm qua, kể từ tháng 2.2021.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31.12.2025 - 7.1.2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu quý 1/2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm…

Giá bán lẻ xăng dầu giảm nhẹ từ chiều 8.1 ẢNH: NHẬT THỊNH

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31.12.2025 và kỳ điều hành ngày 7.1.2026 là 70,858 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 1,095 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%); 72,180 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,8 USD/thùng, tương đương giảm 2,43%); 81,144 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,749 USD/thùng, tương đương giảm 0,91%); 78,850 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,003 USD/thùng, tương đương giảm 1,26%); 341,344 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 0,419 USD/tấn, tương đương giảm 0,12%).

Tại kỳ điều hành này, Bộ Công thương cũng không thực hiện việc chi/trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Việc điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới. Đồng thời, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.