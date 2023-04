Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm sâu từ 15 giờ

Ngày 3.4, thông tin từ liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết, kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên trong tháng 4, giá bán các mặt hàng xăng dầu có sự tăng giảm đan xen.

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen trong kỳ điều hành ngày 3.4 PHAN HẬU

Đáng lưu ý, trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời thực hiện trích lập quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut đều ở mức 300 đồng/lít/kg.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay như sau: giá xăng E5RON 92 không cao hơn 20.082 đồng/lít, tăng 60 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng RON 95 không cao hơn 23.125 đồng/lít, tăng 87 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.430 đồng/lít, tăng 128 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.037 đồng/lít, giảm 425 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 14.429 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Theo Bộ Công thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21.3 và kỳ điều hành ngày 3.4 là: 93,822 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON 92 (tăng 1,581 USD/thùng, tương đương tăng 1,71% so với kỳ trước); 98,294 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 1,783 USD/thùng, tương đương tăng 1,85% so với kỳ trước); 94,828 USD/thùng dầu hỏa (giảm 2,324 USD/thùng, tương đương giảm 2,39% so với kỳ trước); 96,891 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,574 USD/thùng, tương đương tăng 0,6% so với kỳ trước); 409,928 USD/tấn dầu mazut (giảm 2,709 USD/tấn, tương đương giảm 0,66% so với kỳ trước).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: tâm lý lo ngại về biến cố của một số ngân hàng ở Mỹ và châu Âu đã giảm bớt sau khi các ngân hàng được giải cứu; kế hoạch cắt giảm sản lượng của Nga và thông tin về dự trữ dầu thô của Mỹ... Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen.